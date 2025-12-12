Standards entscheiden Hessenliga-Kracher: Eintracht besiegt Eddersheim

Dreieich. Der FC Eddersheim hat einen Coup zum Jahresausklang verpasst: Im Hessenliga-Kracherspiel unterlag der Tabellenzweite beim Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II mit 1:3. Die Gäste gerieten vor 1200 Zuschauern im Dreieicher Sportpark bereits früh in Rückstand durch Routinier Benjamin Kirchhoff, anschließend baute Kaan Inanoglu kurz vor und kurz nach der Halbzeit den Vorsprung für die Jung-Adler aus. Nach einem Platzverweis agierten die Eddersheimer eine halbe Stunde in Überzahl, doch mehr als das 1:3 durch Angel Arthee sprang im immer dichter werdenden Nebel nicht heraus.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Eddersheim war spielerisch so stark wie erwartet. Sie haben den Ball gut laufen lassen und uns dementsprechend vor Schwierigkeiten gestellt. Wichtig war, nach der Halbzeit direkt das Dritte nachzulegen, das hatten wir in der Pause auch als Ziel ausgegeben. 16 Siege aus den ersten 20 Spielen - mit dieser Ausbeute sind wir sehr zufrieden", resümierte Frankfurts Co-Trainer Dennis Merten nach Abpfiff.
Aus Eddersheimer Sicht besonders bitter: Alle drei Treffer resultierten aus einem Standard der Gastgeber. Gegen die wuchtigen Offensivspieler Lukas Sonnenwald und Daniel Starodid sowie die Mittelfeldachse um die Youth-League-Spieler Eba Bekir Is und Noah Fenyö agierte der Eddersheimer Defensivverbund solide, ließ aus dem Spiel kaum etwas zu. "Gerade in der ersten halbe Stunde waren wir richtig gut im Spiel und hatten auch mehr den Ball als erwartet. Wir kamen gut in die Box, haben aber den letzten Pass nicht an den Mann gebracht", analysierte Eddersheims Coach Carsten Weber.
Niklas Kraus mit Verdacht auf Innenbandverletzung
Nach knapp einer Stunde sah Sonnenwald wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Dadurch agierten die Gastgeber abwartender, während Eddersheim nach Lücken suchte. Per Kopf traf Angel Arthee zum 1:3, dennoch: "Wir hätte es in Überzahl besser spielen können, haben die tiefen Zonen nicht gut genug besetzt", sagte Weber. Wenngleich er in der letzten Viertelstunde, als sich der Nebel immer mehr über dem Dreieicher Sportpark festsetzte, auch nur noch erahnen konnte, was auf der anderen Seite des Spielfelds zutrug. So konnte Weber auch nicht genau erkennen, wie sich sein eingewechselter Außenspieler Niklas Kraus womöglich eine schwere Innenbandverletzung zugezogen hat.
FCE hat beeindruckendes Halbjahr gespielt
Kraus droht ein monatelanger Ausfall und das Verpassen der Vorbereitung auf die Rückrunde, die für den FCE mutmaßlich am 12. Januar beginnt, in Abhängigkeit vom Termin, an dem das Nachholspiel gegen den SC Waldgirmes angesetzt wird. Trotz der Niederlage bei der SGE hat der FC Eddersheim eine beeindruckendes Halbjahr hinter sich. Die Elf von der Staustufe rangiert auf einem mehr als achtbaren zweiten Rang, mit zehn Punkten Rückstand auf Frankfurt und sieben Zählern Vorsprung auf den Dritten Baunatal, bei je zwei absolvierten Spielen weniger. Dementsprechend fielen auch die Worte aus, die Weber an seine Mannschaft nach dem Spiel richtete: "Ich habe mich bei allen für ein herausragendes halbes Jahr bedankt, bin auch heute richtig zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Die Pause ist wichtig für uns alle, wir wollen mit maximaler Energie ins neue Jahr starten." Wer weiß, was 2026 für den FCE bereithalten wird. Zunächst der Auftritt im wieder aufgelegten Offensiv-Cup am 17. Januar.