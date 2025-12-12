Standards entscheiden Hessenliga-Kracher: Eintracht besiegt Eddersheim

Aus Eddersheimer Sicht besonders bitter: Alle drei Treffer resultierten aus einem Standard der Gastgeber. Gegen die wuchtigen Offensivspieler Lukas Sonnenwald und Daniel Starodid sowie die Mittelfeldachse um die Youth-League-Spieler Eba Bekir Is und Noah Fenyö agierte der Eddersheimer Defensivverbund solide, ließ aus dem Spiel kaum etwas zu. "Gerade in der ersten halbe Stunde waren wir richtig gut im Spiel und hatten auch mehr den Ball als erwartet. Wir kamen gut in die Box, haben aber den letzten Pass nicht an den Mann gebracht", analysierte Eddersheims Coach Carsten Weber.

Niklas Kraus mit Verdacht auf Innenbandverletzung

Nach knapp einer Stunde sah Sonnenwald wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Dadurch agierten die Gastgeber abwartender, während Eddersheim nach Lücken suchte. Per Kopf traf Angel Arthee zum 1:3, dennoch: "Wir hätte es in Überzahl besser spielen können, haben die tiefen Zonen nicht gut genug besetzt", sagte Weber. Wenngleich er in der letzten Viertelstunde, als sich der Nebel immer mehr über dem Dreieicher Sportpark festsetzte, auch nur noch erahnen konnte, was auf der anderen Seite des Spielfelds zutrug. So konnte Weber auch nicht genau erkennen, wie sich sein eingewechselter Außenspieler Niklas Kraus womöglich eine schwere Innenbandverletzung zugezogen hat.

FCE hat beeindruckendes Halbjahr gespielt

Kraus droht ein monatelanger Ausfall und das Verpassen der Vorbereitung auf die Rückrunde, die für den FCE mutmaßlich am 12. Januar beginnt, in Abhängigkeit vom Termin, an dem das Nachholspiel gegen den SC Waldgirmes angesetzt wird. Trotz der Niederlage bei der SGE hat der FC Eddersheim eine beeindruckendes Halbjahr hinter sich. Die Elf von der Staustufe rangiert auf einem mehr als achtbaren zweiten Rang, mit zehn Punkten Rückstand auf Frankfurt und sieben Zählern Vorsprung auf den Dritten Baunatal, bei je zwei absolvierten Spielen weniger. Dementsprechend fielen auch die Worte aus, die Weber an seine Mannschaft nach dem Spiel richtete: "Ich habe mich bei allen für ein herausragendes halbes Jahr bedankt, bin auch heute richtig zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Die Pause ist wichtig für uns alle, wir wollen mit maximaler Energie ins neue Jahr starten." Wer weiß, was 2026 für den FCE bereithalten wird. Zunächst der Auftritt im wieder aufgelegten Offensiv-Cup am 17. Januar.