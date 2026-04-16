Standards entscheiden Derby: Hartenholm schlägt Kisdorf deutlich

Der TuS Hartenholm hat das Nachholspiel des 19. Spieltags klar für sich entschieden und den FC Fetih-Kisdorf mit 3:0 bezwungen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie waren es vor allem Standardsituationen, die den Unterschied ausmachten.
Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der beide Mannschaften nur wenige klare Chancen zuließen, kippte die Partie kurz nach dem Seitenwechsel. Robert Hendrik Wasner brachte die Gastgeber in der 48. Minute nach einem ruhenden Ball in Führung. Der Treffer wirkte wie ein Wirkungstreffer: Hartenholm blieb gefährlich bei Standards und legte nach.
In der 62. Minute erhöhte Sabri Nasri ebenfalls nach einer Standardsituation auf 2:0, ehe der eingewechselte Paul Gehrmann zehn Minuten später mit dem dritten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Kisdorf fand offensiv kaum Mittel, um die Partie noch einmal offen zu gestalten.
Trainer Nico Brehm ordnete die Niederlage differenziert ein: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr strukturiert verteidigt und das Spiel kontrolliert, verlieren am Ende aber auswärts in Hartenholm mit 3:0 durch drei Gegentore nach Standards. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider, weil wir insgesamt wenig zugelassen haben, unsere eigenen Offensivaktionen jedoch nicht konsequent genug zu Ende gespielt haben. Der verschossene Elfmeter passte da in das Bild.“
Für den TuS Hartenholm bedeutet der Erfolg einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Mit nun 26 Punkten klettert das Team auf Rang dreizehn und setzt sich etwas von den direkten Abstiegsplätzen ab.
Der FC Fetih-Kisdorf hingegen bleibt mit 21 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Trotz erkennbarer spielerischer Fortschritte, die auch Brehm betonte, fehlte es erneut an Durchschlagskraft im Angriff – ein Muster, das sich durch die Saison zieht.
TuS Hartenholm – FC Fetih-Kisdorf 3:0
TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Robert Hendrik Wasner, Hendrik Wehde, Sabri Nasri, Max Dietmar Zastrow (46. Paul Gehrmann), Til Siemssen, Alban Velija, Maximilian Kokot, Blerim Bara (88. David Rafael Schmuck), Christ Noah Foli (60. Jan-André Sievers), Marcio Alberto Teixeira Mateus - Trainer: Jörg Zenker - Trainer: Martin Genz
FC Fetih-Kisdorf: Janis Maximilian Wohlert, Ben Dreger, Luis Hinzmann, Lasse Drews (86. Mats Lorisch), Marco Möller (86. Tobias Caro), Thilo Albrecht, Michael Brehm, Lennart Iven Hoee, Leon-Pascal Bankert, Julius Schult, Marvin Ruehsen (66. Jonas Rübner) - Trainer: Nico Brehm
Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schapals - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Robert Hendrik Wasner (48.), 2:0 Sabri Nasri (62.), 3:0 Paul Gehrmann (72.)