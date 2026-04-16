Standards entscheiden Derby: Hartenholm schlägt Kisdorf deutlich Drei Treffer nach ruhenden Bällen – Gäste lassen Chancen liegen und rutschen tiefer in den Tabellenkeller von ck · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

Der TuS Hartenholm hat das Nachholspiel des 19. Spieltags klar für sich entschieden und den FC Fetih-Kisdorf mit 3:0 bezwungen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie waren es vor allem Standardsituationen, die den Unterschied ausmachten.

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der beide Mannschaften nur wenige klare Chancen zuließen, kippte die Partie kurz nach dem Seitenwechsel. Robert Hendrik Wasner brachte die Gastgeber in der 48. Minute nach einem ruhenden Ball in Führung. Der Treffer wirkte wie ein Wirkungstreffer: Hartenholm blieb gefährlich bei Standards und legte nach. In der 62. Minute erhöhte Sabri Nasri ebenfalls nach einer Standardsituation auf 2:0, ehe der eingewechselte Paul Gehrmann zehn Minuten später mit dem dritten Treffer endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Kisdorf fand offensiv kaum Mittel, um die Partie noch einmal offen zu gestalten.

Trainer Nico Brehm ordnete die Niederlage differenziert ein: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr strukturiert verteidigt und das Spiel kontrolliert, verlieren am Ende aber auswärts in Hartenholm mit 3:0 durch drei Gegentore nach Standards. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider, weil wir insgesamt wenig zugelassen haben, unsere eigenen Offensivaktionen jedoch nicht konsequent genug zu Ende gespielt haben. Der verschossene Elfmeter passte da in das Bild.“ Hartenholm verschafft sich Luft Für den TuS Hartenholm bedeutet der Erfolg einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Mit nun 26 Punkten klettert das Team auf Rang dreizehn und setzt sich etwas von den direkten Abstiegsplätzen ab.