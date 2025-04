Standards entscheiden das Nachbarderby: Hutthurm schlägt "Deandorf"

Der TSV-DJK Oberdiendorf und der SV Hutthurm eröffneten am Freitagabend bei einem spannenden Nachbarduell den 23. Spieltag in der Bezirksliga Ost, in dem sich die Gäste aus Hutthurm mit 2:0 behaupten konnten. Entscheidend dafür waren an diesem Abend vor allem zwei Standards binnen weniger Minuten. Denn erst köpfte Alexander Resch kurz nach der Halbzeitpause (49.) eine Ecke direkt in die Maschen, ehe Fabian Semsch nur Momente später (54.) einen weiteren Eckball zum zweiten Treffer des Abends nutzte.

Diesen Vorsprung spielten die Gäste aus Hutthurm in der Folge souverän über die Zeit, weswegen am Ende nach den beiden Erfolgen über die SpVgg Ruhmannsfelden (1:0) und die DJK Vornbach (2:0) der dritte Sieg am Stück zu Buche stand. Fabian Schwarz, auf Seiten des TSV-DJK Oberdiendorf, wurde in der Nachspielzeit (90.+5) noch mit einer 10-Minuten-Strafe des Feldes verwiesen, spielentscheidend war diese Szene am Ende allerdings nicht mehr.