Standards entscheiden: BSC Acosta II verliert 1:3 gegen Schwicheldt

Bereits in der Anfangsphase geriet Acosta unter Druck. In der 6. Minute führte eine gefährliche Hereingabe nach einem Standard zur frühen Führung der Gäste. Thore Edeler setzte zunächst einen Kopfball an die Latte und stocherte den Abpraller anschließend über die Linie zum 1:0. „Den ersten Standard gleich in der sechsten Minute bringen wir scharf vor das Tor. Edeler köpft den Ball an die Latte und stochert nach, der Ball geht rein“, schilderte Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß die Szene.

Auch Acosta hatte seine Momente. Doch die Gastgeber wirkten im Spielaufbau zu ungenau. „Nach zwei verwandelten Eckenbällen lagen wir schnell mit 0:2 zurück“, erklärte Uwe Stucki. Seine Mannschaft fand zunächst kein Mittel gegen die kompakt verteidigenden Gäste.

Die Gäste blieben bei ruhenden Bällen gefährlich. In der 32. Minute erhöhte Ben Lenz sogar direkt per Ecke auf 2:0. „Das 2:0 ist eine direkt verwandelte Ecke“, sagte Weiß, dessen Mannschaft in der ersten Halbzeit noch weitere Möglichkeiten hatte, den Vorsprung auszubauen. Besonders in Umschaltsituationen tauchte Schwicheldt mehrmals frei vor dem Tor auf, ließ jedoch zwei gute Eins-gegen-Eins-Chancen ungenutzt.

Nach der Pause kam der BSC Acosta II jedoch deutlich entschlossener aus der Kabine. In der 56. Minute gelang schließlich der Anschlusstreffer: Ein abgefälschter Schuss wurde zunächst noch vom Schwicheldter Torhüter abgewehrt, doch Ole Schene reagierte am schnellsten und schob den Abpraller zum 1:2 ins leere Tor ein.

In dieser Phase erhöhte Acosta den Druck deutlich. „Acosta war in der zweiten Halbzeit mutiger im eigenen Ballbesitz und im Gegenpressing“, bestätigte auch Weiß. Doch während die Gastgeber auf den Ausgleich drängten, blieb Schwicheldt über Konter gefährlich.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute: Nach einem schnellen Gegenangriff über die linke Seite legte Pascal Taraschewski quer auf Timo Schrader, der den Ball aus kurzer Distanz zum 3:1 einschob. „Super ausgespielter Konter über die linke Seite, Taraschewski legt quer und Schrader schiebt ein“, beschrieb Weiß den Treffer.

Kurz darauf musste Acosta zudem verletzungsbedingt wechseln. Moritz Mertens und Miros Can Aslan kamen für Timo-Marcel Landscheidt und Ole Schene ins Spiel. „Die eingewechselten Jugendspieler konnten dem Spiel aber keine Wende mehr geben“, sagte Stucki. Auch weil sich im weiteren Verlauf die Ungenauigkeiten im Passspiel fortsetzten.

In der Schlussphase verwaltete Schwicheldt die Führung souverän. „Die letzten 20 Minuten war ein bisschen Geplänkel. Acosta konnte nicht wirklich, wir wollten nicht mehr“, resümierte Weiß. Sein Fazit fiel dennoch klar aus: „Für mich alles in allem ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner.“

Für den BSC Acosta II bedeutet die Niederlage einen kleinen Rückschlag im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Mit 29 Punkten aus 17 Spielen bleibt der Aufsteiger zwar weiterhin im oberen Drittel, muss nach dem zweiten Rückrundenspiel jedoch den Anschluss an die Spitzengruppe vorerst etwas abreißen lassen. Schwicheldt hingegen gelingt mit dem Auswärtssieg ein gelungener Start in die Rückrunde.