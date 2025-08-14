Standards entscheiden: Aufsteiger Tutzing zahlt gegen Höhnerain II Lehrgeld

Viel Aufwand, wenig Ertrag: Der TSV Tutzing wartet auch nach dem zweiten Spiel in der A-Klasse 5 auf den ersten Punktgewinn. Beim FSV Höhenrain II unterlag der Aufsteiger am Dienstagabend mit 1:2 – und ärgerte sich vor allem darüber, dass beide Gegentore aus Standardsituationen fielen. „Aus dem Spiel heraus hatte Höhenrain keine einzige Chance. Wir haben gut verteidigt und standen hinten sehr stabil“, sagte Trainer Klaus Lang. „Unsere zwei Gelegenheiten hatten wir selbst, beide Male durch Maximilian Benkert, der allein aufs Tor zulief. Leider war der Winkel jeweils zu spitz.“

Von Beginn an entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, bei dem die Gastgeber vor allem ihre Physis ausspielten. Immer wieder suchte Höhenrain den Weg über Eckbälle und Freistöße – mit Erfolg. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit knipste Luis Ammann zum 1:0. Knapp zehn Minuten später war es wieder Ammann und auch wieder ein Standard, der den Ausschlag gab. „Bei Eckbällen waren sie brandgefährlich, sonst waren wir nicht unterlegen. Aber wir haben uns bei den Standards einfach blöd angestellt“, so Lang. Kurz vor Schluss fiel dann der dritte Eckentreffer – diesmal allerdings für Tutzing: Benkert brachte den Ball scharf herein, Jannik Schmitt stand fünf Meter vor dem Tor goldrichtig. Der Höhenrainer Keeper rief zwar „Hab ich!“, griff aber daneben – und plötzlich lag der Ball im Netz.