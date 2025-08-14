Standards entscheiden: Aufsteiger Tutzing zahlt gegen Höhnerain II Lehrgeld

Tutzing unterliegt Höhenrain II nach Standards. Tutzing Coach Klaus Lang hadert mit der mangelnden Chancenverwertung seiner Mannschaft.
Viel Aufwand, wenig Ertrag: Der TSV Tutzing wartet auch nach dem zweiten Spiel in der A-Klasse 5 auf den ersten Punktgewinn. Beim FSV Höhenrain II unterlag der Aufsteiger am Dienstagabend mit 1:2 – und ärgerte sich vor allem darüber, dass beide Gegentore aus Standardsituationen fielen. „Aus dem Spiel heraus hatte Höhenrain keine einzige Chance. Wir haben gut verteidigt und standen hinten sehr stabil“, sagte Trainer Klaus Lang. „Unsere zwei Gelegenheiten hatten wir selbst, beide Male durch Maximilian Benkert, der allein aufs Tor zulief. Leider war der Winkel jeweils zu spitz.“
Von Beginn an entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, bei dem die Gastgeber vor allem ihre Physis ausspielten. Immer wieder suchte Höhenrain den Weg über Eckbälle und Freistöße – mit Erfolg. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit knipste Luis Ammann zum 1:0. Knapp zehn Minuten später war es wieder Ammann und auch wieder ein Standard, der den Ausschlag gab. „Bei Eckbällen waren sie brandgefährlich, sonst waren wir nicht unterlegen. Aber wir haben uns bei den Standards einfach blöd angestellt“, so Lang. Kurz vor Schluss fiel dann der dritte Eckentreffer – diesmal allerdings für Tutzing: Benkert brachte den Ball scharf herein, Jannik Schmitt stand fünf Meter vor dem Tor goldrichtig. Der Höhenrainer Keeper rief zwar „Hab ich!“, griff aber daneben – und plötzlich lag der Ball im Netz.
Spielerisch war Tutzing durchaus auf Augenhöhe. „Wenn man bedenkt, dass wir als Aufsteiger gerade erst in der A-Klasse angekommen sind, war das absolut okay. Aber es sind eben die kleinen Dinge, die in dieser Liga über Punkte entscheiden“, erklärte Lang. Schon in der Vorwoche gegen die SG Schäftlarn/Baierbrunn (1:3) habe seine Mannschaft gut gespielt, sich aber durch individuelle Fehler um den Lohn gebracht.
Ein großes Problem bei den Würmseern bleibt die Offensive. „Uns fehlt einfach ein Knipser. Seit Jahren haben wir vorne Verletzungspech, das macht es schwer. Hinten sind wir gut organisiert, aber ohne Tore reicht es nicht“, so Lang. Trotzdem blickt er optimistisch auf die kommenden Wochen. Der Klassenerhalt sei das oberste Ziel, gleichzeitig wolle man immer mehr junge Spieler integrieren. „Wir haben eine zweite Mannschaft gegründet, bauen gerade viel um und schauen einfach von Spiel zu Spiel, wie es läuft.“
Der Saisonstart ist für den Aufsteiger damit holprig verlaufen, doch Coach Lang bleibt optimistisch: „Wir wussten, dass es in der A-Klasse nicht unbedingt leicht wird. Aber wenn wir unsere Chancen besser nutzen und die einfachen Fehler abstellen, werden wir auch unsere Punkte holen.“