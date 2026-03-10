Standards ebnen Heeslingen II in Verden den Weg zum Sieg

– Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC II bleibt in diesem Jahr weiterhin ohne Punktverlust. Durch den 4:1-Auswärtssieg bei Verden II und damit neun Punkte nach der Winterpause verkürzt der Vierte der Bezirksliga den Rückstand auf Spitzenreiter Oyten auf vier Zähler.

Die Gastgeber aus Verden benötigten keine lange Anlaufphase und waren sofort im Spiel. Bereits nach zwei Minuten hätte Verden II in Führung gehen können, doch HSC-Keeper Hannes Butt verhinderte mit einer starken Parade das frühe 1:0.

Diese Szene weckte auch die Heeslinger, sodass sich eine temporeiche und hochklassige Bezirksligapartie entwickelte. Die erste große Gelegenheit für die Gäste hatte Mika Kraßmann, ehe fünf Minuten später der Ball erstmals im Verdener Tor landete. Doch Schiedsrichter Kevin Beyer erkannte den Treffer von Nico Beyer wegen einer Abseitsposition nicht an.

Nach einer weiteren Großchance der Verdener in der 22. Minute fiel schließlich die Führung für den HSC. Eine Ecke von Kraßmann sorgte für Verwirrung im Strafraum. Ob Kraßmann den Ball direkt verwandelte oder Lennart Meyer noch mit dem Kopf dran war, darüber herrschte nach dem Spiel Uneinigkeit. Letztlich wertete der Schiedsrichter die Situation als Eigentor von Verdens Bjarne Guth.

Verden hatte in der Folge zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Heeslingen präsentierte sich dagegen bei Standardsituationen äußerst effektiv. Beim 2:0 war erneut Kraßmann der Vorlagengeber: Seinen Freistoß aus dem Halbfeld verwertete Enis Busch mit einem sehenswerten Volleyschuss.

Nico Beyer schießt das vierte Tor für Heeslingen

Kurz vor der Pause erhöhte der HSC sogar noch auf 3:0. Nach einer einstudierten Eckballvariante von Calvin Blicharski traf dieses Mal Kraßmann selbst. „Das Ergebnis zur Pause war etwas glücklich“, räumte HSC-Coach Robin Cordes ein. „Die Spielanteile haben eigentlich kein 3:0 hergegeben.“

Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Heeslinger vor allem auf die Defensive. Verden gab sich nicht auf und drängte von Beginn an auf den Anschlusstreffer, um den Rückstand noch einmal zu verkürzen. Dadurch boten sich jedoch Räume für Konter – und einen davon nutzten die Gäste zum vierten Treffer. Daniel Holsten legte quer auf Nico Beyer, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Verden gelang durch Nataniel Pfajfer zwar noch der Anschlusstreffer, mehr ließ die stabile Heeslinger Hintermannschaft jedoch nicht zu. So blieb es beim 4:1-Auswärtssieg für den HSC. „Verden hat über 90 Minuten guten Fußball gespielt“, lobte Cordes nach der Partie den Gegner und betonte, dass der Erfolg ein hartes Stück Arbeit gewesen sei. In seiner Analyse blieb der Trainer ehrlich: „Unser Sieg ist definitiv um zwei Tore zu hoch ausgefallen.“