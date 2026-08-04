Standards bringen Schwefingen auf die Verliererstraße

– Foto: Lenn Lübbers

Die SF Schwefingen ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Bezirksliga Weser-Ems gestartet. Am ersten Spieltag musste sich die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring bei der Weißen Elf Nordhorn mit 0:3 geschlagen geben. Trotz des klaren Ergebnisses sah der Schwefinger Coach keinen enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus vielversprechend. Schwefingen kam gut in die Begegnung und erspielte sich früh zwei aussichtsreiche Umschaltsituationen. Die mögliche Führung blieb jedoch aus – stattdessen schlug die Weiße Elf nach einer Standardsituation eiskalt zu. „Wir sind direkt eigentlich vernünftig ins Spiel gekommen, haben zwei sehr gute Umschaltsituationen, können in Führung gehen und bekommen dann leider nach einer Ecke direkt das 1:0“, schilderte Vehring den Spielbeginn.

Nur wenige Minuten später erhöhte die Heimelf erneut nach einem Eckball auf 2:0. „Dann zehn Minuten später, gefühlt mit der nächsten Ecke, bekommen wir das 2:0. Dann wird es natürlich sehr, sehr schwer gegen eine gut organisierte Mannschaft von Weiße Elf“, so der Schwefinger Trainer. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gab sich Schwefingen nach dem Seitenwechsel nicht auf. Die Gäste wollten geduldig bleiben und hofften, mit einem Anschlusstreffer noch einmal Spannung in die Partie zu bringen. „Wir nehmen uns dann in der zweiten Halbzeit vor, konzentriert und geduldig zu bleiben. Wir wissen, dass, wenn man das 1:2 dann irgendwann machen sollte, das Spiel auf jeden Fall nochmal aufgehen kann.“