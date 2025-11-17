Standards besiegeln die Niederlage der Ratinger U15

Daniel Kampmann und seine Jungs von der Ratinger U15 hatten ein tolles Spiel in der LVM Youngstars Arena bei Preußen Münster absolviert. Doch am Ende war man über den Ausgang der Partie enttäuscht, denn man musste sich mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Nun folgen zwei Spiele für das Team aus der Dumeklemmerstadt gegen die beiden Mannschaften aus der Domstadt, diese sind für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisend.

Es war nach dem Spiel bei Arminia Bielefeld die weiteste Auswärtsfahrt für die Nachwuchs-Fußballer von Ratingen 04/19 in dieser Saison. Während man in Bielefeld mit 0:4 chancenlos war, wollte das Team von Daniel Kampmann nun unbedingt wieder etwas Zählbares mitnehmen, vor allem, weil man sich intensiv mit der Stärke der Westfalen auseinandergesetzt hatte – den Standards.

Halbzeit eins blieb torlos, doch im zweiten Durchgang kassierte Ratingen 04/19 ausgerechnet nach einer Standardsituation, nach einem Eckball, das 0:1. Anstatt den Ball rauszuschlagen, bekam die Ratinger Defensive den Ball nicht aus dem Strafraum und am Ende wurde er im dritten Versuch von Gledion Koci in der 46. Minute über die Linie gedrückt. Knapp zwanzig Minuten später erhöhte Colin Laumann – wieder durch eine Standardsituation – in der 65. Minute auf 2:0, er hatte eine Ecke direkt verwandelt. Ratingen kämpfte bis zum Schluss, in der Nachspielzeit gelang Mikail Hamza Aslan der 1:2-Anschlusstreffer.

„Aus dem Spiel kann ich mit Ausnahme vom Ergebnis nur Positives mitnehmen“, sagte Daniel Kampmann. „Wir haben spielerisch und kämpferisch unser bestes Saisonspiel absolviert. Wir haben aber unsere Chancen nicht genutzt und letztlich das Spiel aufgrund von zwei Standards von Münster verloren. Dennoch ist die Mannschaft nach dem 0:2-Rückstand ruhig geblieben und sich nicht aufgegeben. Aber mehr als der Anschlusstreffer ist uns leider nicht gelungen.“

Nach der Niederlage beim SC Preußen Münster rangiert die U15 von Ratingen 04/19 mit sieben Punkten auf Platz neun der Tabelle der Regionalliga West Staffel 2. Nach den durchaus überraschenden Ergebnissen vom Wochenende bleibt die Liga eng beisammen. So trennen das Schlusslicht der Tabelle, Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund, der sechs Punkte aufweist und den SC Fortuna Köln, der nach einem 5:0-Erfolg über den Wuppertaler SV Platz 5 (10 Punkte) untermauerte, gerade einmal vier Zähler.

Wichtige Spiele gegen Kölner Teams

Für Ratingen 04/19 kommt es an den kommenden beiden Wochenenden zu zwei richtungsweisenden Spielen gegen die Teams aus Domstadt. Am 22. November ist Fortuna Köln um 15 Uhr zu Gast im Stadtwerke Sportpark, eine Woche später gastiert das Team aus der Dumeklemmerstadt am 30. November um 11 Uhr beim Nachwuchs von Viktoria Köln. „Das sind zwei enorm wichtige und richtungsweisende Spiele für uns“, sagt Daniel Kampmann.

SC Preußen Münster – Ratingen 04/19 2:1 (0:0).

Tore: 1:0 (46.) Koci, 2:0 (65.) Laumann, 2:1 (70+1) Aslan.

Aufstellung: Blaschke – Szopinski (65. Merkel), Farhan Shaib, Haridy, Aslan, Kim, Raßmann (65. Glamm),Maaßen, Doveden, Bahci, Meißner.