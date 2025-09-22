Standards als Spielentscheider

Im Absteigerduell wurde eine intensive Partie erwartet. Reute hatte alle bisherigen Partien gewonnen und auch der SVW war zuletzt immer besser in Schwung gekommen. Dies zeigte sich direkt in der ersten Situation nach Anpfiff, als Stravs durchbrach und erstmals für Wirbel im SVR-Strafraum sorgte. Danach war die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt, die leider nicht ganz einheitlich bewertet wurden und daher beidseitig für viele Irritationen sorgten und eine Flut an gelben Karten mit sich brachten.

Der Spielfluss litt darunter, doch der SV Reute konnte eine der resultierenden Standardsituationen nutzen, als Kraus einen Freistoß von der Mittellinie im Tor unterbrachte. Wolpe blieb unbeeindruckt von diesem Nackenschlag und scheiterte zunächst mit einem Weitschuss am kurz vor der Torlinie klärenden Verteidiger, nachdem der Torwart den Ball bei einem Ausflug aus dem Strafraum leichtfertig in Strobels Füße gespielt hatte. Kurz später war es dann wieder Strobel, der zum Abschluss kam und den Ausgleich besorgte. Buning hatte ihn schön in Szene gesetzt. Direkt vor der Pause brachte ein erneuter ruhender Ball Reute wieder in Front. Den umstrittenen Handelfmeter verwandelte Kraus gegen Eichler mit viel Glück. Eichler berührte das Spielgerät noch, konnte aber die Flugbahn nicht mehr entscheidend verändern.

Auch im zweiten Durchgang war die Partie dann sehr intensiv, beide Teams warfen alles in die Duelle. Auch Chancen gab es zunächst beidseitig, doch als kein Team getroffen hatte, drängte der SVW in der Schlussphase die Gastgeber in die eigene Hälfte. In der Nachspielzeit bot sich Daniel Maier die letzte Gelegenheit, doch sein Kopfball strich knapp übers Tor. Damit fuhr der SV Reute die drei Punkte ein und hinterließ auf Seiten des SVW eine Mischung aus Enttäuschung über die verlorene Partie und gleichzeitig dem Bewusstsein, ein gutes Spiel geboten und sich nicht aufgegeben zu haben.