Standards als Knackpunkt - Göttingen 05 schlägt BSC Acosta 4:2

BSC-Trainer Joshua Sievert sah zunächst eine ausgeglichene Anfangsphase: „Ich glaube, wir kommen eigentlich wirklich ganz gut ins Spiel rein und man sah ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für Göttingen“ In der 22. Minute gingen die Gastgeber durch Mael Djeutcha in Führung. „Zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht hochverdient, aber eben auch nicht ganz unverdient“, so Sievert.

„Der Zeitpunkt des 1:2 ist dann natürlich eklig für uns." so Sievert. Insgesamt sah er sein Team bis dahin dennoch ordentlich im Spiel: „Ich bin schon der Meinung, dass wir bis zur Pause wirklich vernünftig mitgespielt haben.“

Doch Göttingen 05 reagierte schnell. „Kompliment an die Mannschaft. Keine drei, vier Minuten später haben wir verdient ausgeglichen“, beschrieb Gästetrainer Jozo Brinkwerth das 1:1 (25.), das Jannis Wenzel erzielte. Kurz vor der Pause drehte Göttingen das Spiel endgültig: „Nach einem Freistoß war dann im zweiten Versuch Linus Schulte-Wissermann das erste Mal erfolgreich“, so Brinkwerth. Es sollten noch weitere Treffer vom 26-Jährigen folgen.

Standards als Entscheidung

„Dann war es eben so, dass wir nach der Pause diesen Doppelschlag bekommen.“ Linus Schulte-Wissermann traf zum 3:1 (54.) und 4:1 (66.) und schnürte damit seinen Dreierpack. Beide Treffer vielen nach Eckbällen. Standardgegentore brachen den Hausherren also das Genick.

Acosta gelang durch Niklas Neudorf zwar noch das 2:4 (67.), doch mehr war nicht drin. „Das war dann eher Ergebniskosmetik, weil Göttingen 05 dann doch einfach auch qualitativ zu stark war“, erklärte Sievert. Als entscheidenden Faktor machte er die Standards aus: „Wir sehen da einfach zum wiederholten Mal nicht gut aus. So müssen wir uns dann natürlich auch nicht wundern, wenn wir das Spiel verlieren.“ Die Niederlage bezeichnete der Coach dennoch als "unglücklich"

Unterm Strich ein verdienter Auswärtssieg für Göttingen, auch wenn Brinkwerths Erwartungen erfüllt wurden. „Das war der erhoffte Sieg, aber auch das schwer erwartete Spiel… gegen einen defensiv tief stehenden Gegner, der die Räume eng gemacht hat. Der Sieg geht auch in der Höhe, unserer Meinung nach, in Ordnung.“ so Brinkwerth abschließend.

Die 05er empfangen am kommenden Sonntag dann den MTV Gifhorn zum Spitzenspiel.

Für BSC Acosta steht erstmal das Halbfinale in der Stadtmeisterschaft gegen den Lehndorfer TSV an, wo man sich wieder Selbstvertrauen holen möchte, um dann in der Liga am Sonntag beim SV Lengede drei wichtige Punkte mitzunehmen.