Standardgegentor besiegelt das Ende der Auswärtsserie

Mit einer 0:1-Niederlage beim Aufsteiger Alemannia Aachen musste der VfL Osnabrück einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Nach zuvor starken Auftritten in der Fremde riss die Auswärtsserie der Lila-Weißen am Sonntagabend – symptomatisch für den Auftritt in Aachen war vor allem die fehlende Durchschlagskraft im letzten Drittel.