Standard lässt Siegesserie reißen

Die Mannschaft des SC Böckingen im Kreis – Foto: SC Böckingen

Der SC Böckingen musste nach zuletzt drei Siegen in Folge einen Rückschlag hinnehmen. Bei den Sportfreunden Neckarwestheim unterlag die Mannschaft in einem umkämpften Spiel knapp mit 0:1. Am Ende war es ein Standard, der die Partie entschied – und ein Quäntchen mehr Glück auf Seiten der Gastgeber.

Erst im Laufe der ersten Halbzeit fand der SC Böckingen besser ins Spiel und konnte selbst Akzente setzen. Die große Chance zur Führung hatte Böckingen in der 42. Minute: Einen Freistoß von Niklas Ülzhöfer brachte dieser gefährlich in den Strafraum, der Ball sprang tückisch am Fünfmeterraum auf. Erion Uka reagierte schnell, spitzelte den Ball jedoch knapp über das Tor. Eine Szene, bei der nicht viel fehlte – vielleicht wäre es sogar besser gewesen, den Ball durchlaufen zu lassen.

Die Anfangsphase gehörte klar den Sportfreunden, die Böckingen früh unter Druck setzten. Bereits in der 12. Minute wurde es brandgefährlich: Nach der sechsten Ecke innerhalb kürzester Zeit brachte Ernesto D'Oria den Ball scharf in die Mitte auf Mats Schächtel. Dessen Kopfball war eigentlich schon auf dem Weg ins Tor, doch Niklas Ülzhöfer rettete spektakulär auf der Linie per Kopf und bewahrte sein Team vor dem frühen Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine eher zähe Partie mit wenigen klaren Offensivaktionen auf beiden Seiten. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Torchancen blieben Mangelware – bis zur 60. Minute. Ein Freistoß von Ernesto D'Oria rutschte unter der Mauer hindurch und sprang unangenehm auf. Torhüter Stevan Martic konnte den Ball nicht festhalten, sodass Mats Schächtel zur Stelle war und zum 1:0 für Neckarwestheim einschob.

In der Folge versuchte Böckingen, noch einmal Druck aufzubauen, doch zwingende Chancen blieben selten. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich in der 82. Minute: Nach einem langen Ball von Paul Junker setzte sich Umut Zeren über außen durch und zog entschlossen aufs Tor. Sein Abschluss wurde jedoch von Thomas Becker noch mit den Fingerspitzen entscheidend abgelenkt und strich knapp am kurzen Pfosten vorbei.

Danach passierte nicht mehr viel. Die Sportfreunde verteidigten ihre Führung diszipliniert und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Insgesamt war es ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber vor allem in der Anfangsphase stärker waren, während Böckingen sich erst spät in die Partie arbeitete. In einer zweiten Halbzeit mit wenigen Highlights machte letztlich ein Standard den Unterschied.

Ausblick:

Die Sportfreunde Neckarwestheim treten am kommenden Sonntag bei den Aramäer Heilbronn II in Sontheim an (Anpfiff 13 Uhr).

Der SC Böckingen empfängt um 15 Uhr die Sport-Union Neckarsulm II und will dort wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.