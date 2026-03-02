Standard entscheidet zähes Spitzenspiel

Reemor Oeing im Duell mit Lukas von der Ah (r.) – Foto: Joline Krone

Der TSV Pattensen hat das Verfolgerduell des 18. Spieltags für sich entschieden und den SV Arnum mit 2:0 (0:0) bezwungen. In einer über weite Strecken spielerisch enttäuschenden Partie sorgten eine Standardsituation und ein später Konter für die Entscheidung. Pattensen festigt damit die Tabellenführung, während Arnum im Rennen um die Spitzenplätze einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen musste.

Sportlich bot die Begegnung wenig Feinkost. Abels fand deutliche Worte: „Es war wirklich eine spielerische Katastrophe von beiden Mannschaften.“ Die Partie sei sinnbildlich für eine durchwachsene Vorbereitung gewesen. „Die Zuschauer haben gedacht, sie gucken Tennis. Lange Bälle, nur lange, ausschließlich lange Bälle“, sagte der Arnumer Trainer.

Arnums Trainer Maximilian Abels sprach im Anschluss von einer „sehr bitteren Niederlage“ und bezeichnete das Spiel als „richtigen Wirkungstreffer, weil wir jetzt oben erstmal raus sind“. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt nun elf Punkte – ein Abstand, der im engen Titelrennen nur schwer aufzuholen sein dürfte.

Tatsächlich war das Geschehen über weite Strecken von hohen Zuspielen, zweiten Bällen und intensiven Zweikämpfen geprägt. Kombinationsfußball blieb Mangelware. Arnum versuchte in der ersten Halbzeit noch, „ein bisschen spielerisch zu lösen“, wie Abels erklärte. „Auch ein, zwei Chancen rausgespielt, aber die sind dann leider nicht reingefallen.“ So ging es torlos in die Pause.

Statistisch unterstrich die Begegnung ihren zerfahrenen Charakter. „Im Endeffekt haben wir 139 Pässe gespielt und Pattensen glaube ich 137. Das sagt dann alles über das Spiel aus“, ordnete Abels ein, der diese Statistik aus dem Videomaterial hervorhob. Vieles spielte sich zwischen den Strafräumen ab, klare Torchancen blieben selten.

Die Entscheidung fiel schließlich durch eine Standardsituation – und genau dort sah Abels den qualitativen Unterschied. „Das Spiel wird dann entschieden gestern durch eine Standardsituation, die für mich auch so nicht zu verteidigen ist“, sagte er. Nach einer scharf getretenen Ecke von Darius Marotzke stieg Eldin Beric am höchsten und köpfte in der 64. Minute zum 1:0 ins lange Eck. „Es ist eine super scharfe Ecke von Marotzke, wo man einfach sieht, dass der Spieler dann gerade bei Standards nochmal eine andere Qualität mitbringt. Und der Beric von denen schraubt sich nochmal einen Stock höher.“

In einer Partie, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten, wog dieser Treffer schwer. „Es war klar, wer das erste Tor schießt, gewinnt das Ding“, bilanzierte Abels. Arnum musste in der Folge mehr riskieren, fand jedoch gegen die kompakte Defensive des Spitzenreiters kaum Lösungen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der Schlussphase. Nach einem Ballgewinn schaltete Pattensen schnell um, Marotzke traf in der 87. Minute zum 2:0. „Kriegen dann nach dem Konter noch das zweite“, so Abels nüchtern.

Pattensen untermauert mit dem Erfolg seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg und führt die Tabelle nun mit 39 Punkten an. Arnum bleibt bei 28 Zählern und rangiert auf Platz sechs. Für die Gäste bleibt die Erkenntnis, dass sie sich zu sehr auf das Spiel des Tabellenführers eingelassen haben. „Bedauern sehr, dass wir uns da irgendwie auf das Spiel von Pattensen eingelassen haben, weil es denen natürlich dann auch sehr liegt“, sagte Abels – insbesondere im Nachsetzen auf zweite Bälle habe der Gegner „eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität“ gezeigt.