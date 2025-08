Ein großer Fokus liegt auf den zahlreichen Neuzugängen – acht an der Zahl. Jeder von ihnen soll dem Team ein neues Element hinzufügen, und Seemann gibt zu jedem Einzelnen eine klare Einschätzung.

Tim Steinhilber beschreibt der Trainer als „sehr wuchtigen Stürmer, der trotzdem viel Potenzial mit dem Ball mitbringt“. Julio Gourgel wiederum überzeugt durch Athletik und Tempo: „Er hat eine sehr hohe Geschwindigkeit, was ihm immer wieder hilft, Stürmer abzulaufen.“

Auch Alexander Harachasch bringt Tempo ins Spiel und ist laut Seemann „mit seiner guten Geschwindigkeit und seinem guten Abschluss“ eine Bereicherung. Flávio Vogt sorgt mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins für Torgefahr: „Er ist sehr gut im 1 vs 1 und sehr torgefährlich.“

Colin Haug, obwohl noch sehr jung, fällt dem Trainer durch seine Reife auf: „Er spielt trotz seines Alters schon sehr seriös und hat eine gute Entscheidungsfindung.“ Mit Leon Hayer gewinnt das Offensivspiel an Dynamik: „Er ist auch sehr schnell und bringt unserem Offensivspiel mehr Möglichkeiten durch seine Tiefenläufe.“

Routinier Tim Zölle ist nicht nur sportlich eine Verstärkung: „Er bringt sehr viel Erfahrung mit und hat eine sehr professionelle Einstellung. Er gibt der Mannschaft viel Stabilität durch sein Auftreten auf und neben dem Platz.“ Den Abschluss der Neuzugänge bildet Jonas Kurz, den Seemann als spielintelligent beschreibt: „Er antizipiert Situationen enorm gut und hat dadurch immer wieder sehr gute Lösungen mit und gegen den Ball.“

Kaderplanung abgeschlossen

Trotz des großen personellen Umbruchs sieht Seemann keinen weiteren Handlungsbedarf. „Stand jetzt ist der Kader voll und wir haben nichts Weiteres vor“, stellt er klar. Auch in die andere Richtung herrscht Planungssicherheit: „Abgänge wird es nicht mehr geben, nein.“ Damit kann sich das Team nun voll und ganz auf die finale Saisonvorbereitung konzentrieren.

Die Mischung macht's

Ein besonderer Trumpf der Mannschaft liegt für Seemann in der ausgewogenen Altersstruktur. „Der Mix von jungen Wilden und erfahrenen Spielern ist top“, sagt der Trainer. Mit einem Altersdurchschnitt von 25,6 Jahren sieht er seine Mannschaft bestens gerüstet: „Ich denke, das wird uns in der Saison helfen.“

Klare Zielsetzung

In Sachen Zielsetzung ist Seemann deutlich: „Ganz vorne mitspielen“, lautet das unmissverständliche Credo des Trainers. Dafür sei die Basis geschaffen – sowohl was den Kader als auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft betrifft.

Starke Konkurrenz erwartet

Auf dem Weg in die Spitzengruppe sieht Seemann allerdings auch starke Konkurrenz. „Ich denke, Young Boys Reutlingen wird sicherlich eine gute Rolle spielen“, prognostiziert er. Auch die Sportfreunde Schwäbisch Hall hat der Holzhausener Coach auf dem Zettel: „Sie haben das Saisonziel Aufstieg ausgegeben, deshalb rechne ich auch mit ihnen.“ Neben den Favoriten vermutet Seemann ein enges Titelrennen: „Dann wird noch eine Überraschungsmannschaft mitmischen – und hoffentlich wir.“

Vertrautes Führungsduo

In der Kapitänsfrage setzt Seemann auf Kontinuität. „Die ersten beiden Kapitäne Niklas Schäuffele und Nils Schuon bleiben bestehen“, erklärt er. Für ihn eine logische Entscheidung: „Ich kenne beide lange und weiß, dass sie dafür die richtigen sind.“ Damit hat der FC Holzhausen nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Führungsstruktur eine klare Linie gefunden.

Basis ist gelegt

Der FC Holzhausen startet ambitioniert in die neue Verbandsliga-Saison. Trotz des Umbruchs herrscht Aufbruchstimmung – getragen von einem gut ausbalancierten Kader, klaren Hierarchien und einem Trainer, der weiß, was er will. Ob der Plan „ganz vorne mitzuspielen“ am Ende aufgeht, wird sich zeigen. Die Basis dafür ist jedenfalls gelegt.