»Stand heute geht uns im März das Geld aus«

Gespräche mit bestehenden und potenziellen Sponsoren, um zusätzliche Mittel zu generieren.

Strikte Kostenkontrolle, ohne den sportlichen Betrieb zu gefährden.

Hervorzuheben ist auch, dass der Verein in dieser Situation eng zusammenrückt und viele Aktive, Mitglieder und Helfer*innen zusätzlich Aufgaben im Ehrenamt leisten, so dass wir trotz der strikten Kostenkontrolle den Verein auf hohem Niveau halten können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit diesen Schritten die Saison geordnet zu Ende führen können. Gleichzeitig nutzen wir die Situation, um unsere Finanzstruktur langfristig stabiler aufzustellen. Dieses dann starke finanzielle Fundament soll eine Grundlage sein, auf dem wir unsere sportlichen Erfolg aufbauen werden."



Die Viktoria muss also einen knallharten Sparkurs fahren. Das wiederum macht den Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern nicht einfacher, denn etwaige Verstärkungen in der Winterpause sind aufgrund der dramatischen Lage wohl kaum finanzierbar.