Stand der Mannschaftsmeldungen im Seniorenbereich

Der Aderlass an teilnehmenden Mannschaften scheint sich weiter fortzuführen. Waren es in der Spielzeit 2023/2024 noch 95 Mannschaften die im Herren- und Frauenbereich gemeldet waren, so sank die Zahl in der Saison 2024/2025 schon auf nur noch 90.
Zum 30.06.2026 gaben im DFBnet bislang nur 85 Mannschaften ihre Meldung ab. Gegenüber dem Vorjahr fehlen noch die Meldungen von Bessenich III, Bronsfeld, Feytal, Füssenich-Geich, Keldenich-Scheven II, Erftstadt-Lechenich, Erftstadt-Lechenich II, Oleftal und Wißkirchen II. Wobei davon auszugehen ist, dass die von Oleftal und zumindest einer Erftstädter Mannschaft noch kommt. Füssenich-Geich zieht es, wie bereits gemutmaßt wurde in den Kreis Düren rüber zur neuen Spielgemeinschaft mit Vettweiß.
Es gibt aber auch positive Nachrichten. Die Spielvereinigung Nöthen-Pesch-Harzheim stellt zur neuen Spielzeit wieder ein Frauenteam und bei der Mechernicher TuS wird es eine neue dritte Mannschaft geben.
RSV 1957 Arloff-Kirspenich (NEU)
SV Rhenania Bessenich
SV Rhenania Bessenich II
SV Rhenania Bessenich III
SG Billig/Veytal
SG Billig/Veytal II
VfB Blessem
VfB Blessem II
Bliesheimer BC
Bliesheimer BC II
SG Bürvenich/Schwerfen
SG Bürvenich Schwerfen II
SG Dahlem-Schmidtheim
SG Dahlem-Schmidtheim II
Sportfreunde DHO
Sportfreunde DHO II
FC Dollendorf-Ripsdorf
FC Dollendorf-Ripsdorf II
TuS Dom-Esch
TuS Dom-Esch II
TuS DJK Dreiborn
SC Enzen-Dürscheven
TSC Euskirchen
TSV Feytal
SSC Firmenich
SG Flamersheim/Kirchheim
SG Flamersheim/Kirchheim II
SV Frauenberg
SV Frauenberg II
SSV Golbach
SG Houverath/Mutscheid
Kaller SC
SG Keldenich-Scheven
VfL Kommern
VfL Kommern II
SSV Eintracht Lommersum
SSV Eintracht Lommersum II
TuS Mechernich
TuS Mechernich II
TuS Mechernich III (NEU)
SV Metternich
SV Schwarz-Weiß Nierfeld
SV Schwarz-Weiß Nierfeld II
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim II
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim III
SG 25
SC Roitzheim
SC Roitzheim II
SG Rotbachtal/Strempt
SG Rotbachtal/Strempt II
SSC Satzvey
TSV Schönau
TSV Schönau II
TSV Schönau III
SV Schöneseiffen
SV Schöneseiffen II
SG Hellenthal
SG Hellenthal II
SV Sötenich
SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim
Türk Gencligi Euskirchen
SG Ülpenich-Nemmenich-Elsig
SG Ülpenich-Nemmenich-Elsig II
TuS Vernich
SSV Weilerswist
SSV Weilerswist II
SV Concordia Weyer
VfL Niederelvenich-Mülheim-Wichterich
SC Wißkirchen
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim II
TuS Chlodwig Zülpich
TuS Chlodwig Zülpich II
TuS Chlodwig Zülpich III
Inter Euskirchen
JSG Erft 01 Euskirchen
TB-SV Füssenich-Geich
VfL Kommern
VfL Kommern II
SV Mutscheid
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim (NEU)
SG Hellenthal
SC Wißkirchen
TuS Chlodwig Zülpich