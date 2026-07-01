Stand der Mannschaftsmeldungen im Seniorenbereich

– Foto: Rocco Bartsch

Der Aderlass an teilnehmenden Mannschaften scheint sich weiter fortzuführen. Waren es in der Spielzeit 2023/2024 noch 95 Mannschaften die im Herren- und Frauenbereich gemeldet waren, so sank die Zahl in der Saison 2024/2025 schon auf nur noch 90.



Zum 30.06.2026 gaben im DFBnet bislang nur 85 Mannschaften ihre Meldung ab. Gegenüber dem Vorjahr fehlen noch die Meldungen von Bessenich III, Bronsfeld, Feytal, Füssenich-Geich, Keldenich-Scheven II, Erftstadt-Lechenich, Erftstadt-Lechenich II, Oleftal und Wißkirchen II. Wobei davon auszugehen ist, dass die von Oleftal und zumindest einer Erftstädter Mannschaft noch kommt. Füssenich-Geich zieht es, wie bereits gemutmaßt wurde in den Kreis Düren rüber zur neuen Spielgemeinschaft mit Vettweiß.



Es gibt aber auch positive Nachrichten. Die Spielvereinigung Nöthen-Pesch-Harzheim stellt zur neuen Spielzeit wieder ein Frauenteam und bei der Mechernicher TuS wird es eine neue dritte Mannschaft geben.