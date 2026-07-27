Stamsried feiert Traumstart – Arnschwang und Mitterdorf souverän

Die DJK Arnschwang (in Rot) ließ erneut nichts anbrennen. – Foto: Julia Baumann

Zwei Spiele, zwei Siege, 8:1 Tore. Drei Mannschaften haben nach dem 2. Spieltag in der Kreisliga Ost mit identischer Bilanz die Tabellenführung inne. Absteiger DJK Arnschwang und die SpVgg Mitterdorf feierten deutliche Zu-Null-Heimsiege. Das Duo gibt früh in der Saison einen Fingerzeig ab, dass mit ihnen zu rechnen ist. Ganz oben steht zudem der FC Stamsried. Der Aufsteiger perfektionierte mit einem überraschend klaren 3:0-Heimerfolg gegen die weiter punktlose SG Chambtal den Traumstart. Neben Chambtal warten die SG Schloßberg, der FC Miltach und der FC Untertraubenbach noch auf den ersten Punktgewinn der Saison.



Der 1. FC Miltach unterlag bereits am Donnerstag vor 300 Zuschauern auf heimischem Terrain. Mit einem klaren Ergebnis holte sich die SG Chamerau-Chammünster den Dreier. Jonas Berzl brachte die Gäste in der 16. Minute in Front, kurz vor dem Halbzeitpfiff landete Ensa Sanneh (45.) noch den Ausgleich, doch in der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber der Partie keine Chancen mehr verwerten, dafür die Gäste. Andreas Maurer schob zweimal in Folge ein (56., 63.) und Jonas Berzl legte in der 72. Minute noch eine Bude drauf. Michael Riederer erzielte in der 82. Minute das 5:1 für die Gäste, was ihnen klar die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Stefan Grau, Andreas Fleißer, Johannah Block







Der SpVgg Eschlkam reichte am vergangenen Freitag ein Treffer zum Dreier aus. Die angereiste SG Schloßberg musste sich vor 180 Besuchern geschlagen geben. Den Siegestreffer landete Josef Hajek in der 33. Minute, ab der 59. Minute gingen die Hausherren durch die rote Karte für Michael Schamberger in Unterzahl, doch auch bei den Gästen spielte man durch die Ampelkarte in der 80. Minute für Jonas Fischer mit einem Mann weniger die Partie zu Ende. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Lars Knebel, Markus Pongratz







Der FC Untertraubenbach musste sich vor 140 Zuschauern bei der DJK Arnschwang geschlagen geben. Bereits in der zweiten Minute netzte Dominik Pongratz für die Hausherren ein und Moritz Ammon legte zwei Treffer drauf (5., 12.), den Heimdreier besiegelte Namir Tahiru in der 81. Minute. Schiedsrichter: keine Angabe







Knapp unterlag die DJK Vilzing II der angereisten SG Michelsdorf/Cham II, die sich vor 150 Fans die Punkte am zweiten Spieltag holten. Maximilian Zistler brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, doch ein Eigentor von Lukas Prasch (30.) sorgte für Ausgleich und Simon Fischer brachte die Gäste in der 39. Minute in Front. In der 46. Minute erzielte Lutz Hastreiter einen Ausgleichstreffer, doch Elias Smolka sicherte in der 54. Minute die Maximalausbeute für die SG. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Patrick Heigl, Tobias Pfeffer













Den Dreier daheim holte sich die SpVgg Mitterdorf vor 160 Schaulustigen. Zu Gast war die SG Schönthal-Premeischl, die keine Chancen verwerten konnten. In der 26. Minute brachte Luis Eisenblätter die Gastgeber in Front und Julian Schneider erhöhte in der 37. Minute. Das 3:0 lieferte Armend Jashari in der 78. Minute ab, was die Maximalausbeute für die SpVgg Mitterdorf einbrachte. Schiedsrichter: Sebastian Söldner, Christian Stockhofe, Cedric Dirschl







Ebenso einen Heimdreier konnte der FC Stamsried am zweiten Spieltag erzielen. Die SG Chambtal ging vor 120 Zuschauern am vergangenen Sonntag leer aus. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Johannes Ferst (45.+2.) für das 1:0 und lieferte in der 84. Minute den zweiten Treffer, um die Führung weiter auszubauen. Luis Schönberger netzte in der 90.+2. Minute zum 3:0 und somit klaren Heimsieg ein. Schiedsrichter: Maik Kreye, Manfred Piehler, Mario Bauer







Die SG Waldmünchen/Geigant konnte sich vor 100 Fans nicht behaupten. Stattdessen holte sich die angereiste SpVgg Willmering-Waffenbrunn knapp die Maximalausbeute am vergangenen Sonntag. Franz-Xaver Weinzierl brachte die Hausherren in der 23. Minute in Front, doch Jakob Huber sorgte in der 26. Minute für das 1:1 und Laurenz Berthold sicherte den Dreier für die SpVgg in der 73. Minute. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Johann Bierl, Philipp Karl