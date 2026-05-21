Stammzellspende für Nurullah Maslom: Bitte um Unterstützung

– Foto: Heike Storz

Nach einer intensiven Therapie mit Chemotherapie und Stammzelltransplantation keimte zunächst Hoffnung auf. Doch die Krankheit ist zurückgekehrt – nun ist Nurullah dringend auf eine passende Stammzellspende eines Fremdspenders angewiesen. Um zu helfen und möglichst viele neue potenzielle Spenderinnen und Spender zu gewinnen, organisiert der TV Köndringen eine Registrierungsaktion im Vereinsheim.

Termine der Registrierungsaktion

Samstag, 23. Mai 2026, von 14:00 bis 18:00 Uhr

während des Heimspiels gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden

Sonntag, 24. Mai 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr

mit Kaffee und Kuchen als Dankeschön für die Registrierung. Auch bereits registrierte Personen sind herzlich eingeladen vorbeizukommen.