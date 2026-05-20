Stammzellspende für Nurallah Maslom: TV Köndringen ruft zur Unterstütz von Heike Storz · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Heike Storz

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Der TV Köndringen bittet um Unterstützung für seinen langjährigen Mitspieler und Freund Nurallah Maslom Alpar. Seit August 2025 kämpft der Familienvater gegen Leukämie. Die Diagnose traf ihn, seine Frau und die beiden kleinen Töchter völlig unerwartet und stellte das Leben der Familie von einem Tag auf den anderen auf den Kopf. Nach einer intensiven Therapie mit Chemotherapie und Stammzelltransplantation keimte zunächst Hoffnung auf. Doch die Krankheit ist zurückgekehrt – nun ist Nurallah dringend auf eine passende Stammzellspende eines Fremdspenders angewiesen.

Um zu helfen und möglichst viele neue potenzielle Spenderinnen und Spender zu gewinnen, organisiert der TV Köndringen eine Registrierungsaktion im Vereinsheim. Termine der Registrierungsaktion

Freitag, 23. Mai 2026, von 14:00 bis 18:00 Uhr

während des Heimspiels gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden

Samstag, 24. Mai 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr

mit Kaffee- und Kuchenverkauf zugunsten der Familie Maslom