Stammtorhüter des Oberligisten wechselt in die Regionalliga Stammtorhüter Elias Höftmann verlässt die TSG Neustrelitz und wechselt zum Regionalligisten Tasmania Berlin. Als Zugang steht Nicolas Delpino vom SV Siedenbollentin fest. von red/pm · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES/Verein

Der Oberligist TSG Neustrelitz muss zur kommenden Saison einen Spielerabgang auf einer Schlüsselposition verkraften: Stammtorhüter Elias Höftmann wird den Verein verlassen und sich dem künftigen Regionalligisten Tasmania Berlin anschließen. In der abgelaufenen Spielzeit war Höftmann ein wichtiger Rückhalt der Mannschaft und trug mit seinen Leistungen maßgeblich zur positiven Entwicklung des Teams bei. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz, seine Professionalität und seinen großen Anteil an den sportlichen Erfolgen der Vergangenheit.

„Wir hätten Elias natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen. Gleichzeitig kann die TSG Neustrelitz allerdings die Verpflichtung eines alten Bekannten verkünden. Mit Nicolas Delpino kehrt ein Torhüter zurück, der bereits in der Vergangenheit das Trikot des Vereins getragen hat und Verantwortlichen, Mannschaft sowie Fans bestens bekannt ist“, bewertet Oliver Bornemann, sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz, die personelle Entwicklung bei den Residenzstädtern. Der 30-jährige Schlussmann bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch eine enge Verbundenheit zum Verein mit. Nach gut drei Jahren kehrt er nun an seine frühere Wirkungsstätte zurück und wird künftig um die Verantwortung zwischen den Pfosten kämpfen. Er spielte zuletzt beim Oberliga-Rivalen SV Siedenbollentin.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Nico für eine Rückkehr gewinnen konnten. Er kennt den Verein, das Umfeld und die Anforderungen. Seine Erfahrung und seine Identifikation mit dem Club werden unserer Mannschaft sehr gut tun“, so Präsident Nico Manke. Die TSG Neustrelitz arbeitet weiterhin aktiv an der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison. Entsprechend wird es im Ergebnis dieser Aktivitäten in Kürze weitere Informationen geben.