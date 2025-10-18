Stammtischparolen: Trainer Max Rinn zur Krise der TSG Dorlar

Lahnau-Dorlar. Personalnot, absurd viele Gegentore und Abstiegssorgen: Bei Fußball-A-Ligist TSG Dorlar läuft die Saison spätestens seit Mitte September in die komplett falsche Richtung. Es wäre also wenig überraschend, würden rund um den Sportpark am Steinsköppel schon altbekannte Sprüche die Runde machen. Wir haben sieben dieser „Stammtischparolen“ formuliert, die man zurzeit in Dorlar häufiger hören dürfte – und Trainer Maximlian Rinn mit ihnen konfrontiert. Seine Antworten zeigen: Manches stimmt in Teilen, manches nervt – und manches trifft genau ins Schwarze.