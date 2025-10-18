 2025-10-15T11:43:40.576Z

Erlebt aktuell eine sportliche Talfahrt mit der TSG Dorlar: Maximilian Rinn, seit Sommer Trainer des Fußball-A-Ligisten. © Isabel Althof
Stammtischparolen: Trainer Max Rinn zur Krise der TSG Dorlar

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga befindet sich die TSG Dorlar im freien Fall. Wir fragen Trainer Max Rinn, wie es jetzt weitergeht – und was an den üblichen Stammtischparolen so dran ist +++

Lahnau-Dorlar. Personalnot, absurd viele Gegentore und Abstiegssorgen: Bei Fußball-A-Ligist TSG Dorlar läuft die Saison spätestens seit Mitte September in die komplett falsche Richtung. Es wäre also wenig überraschend, würden rund um den Sportpark am Steinsköppel schon altbekannte Sprüche die Runde machen. Wir haben sieben dieser „Stammtischparolen“ formuliert, die man zurzeit in Dorlar häufiger hören dürfte – und Trainer Maximlian Rinn mit ihnen konfrontiert. Seine Antworten zeigen: Manches stimmt in Teilen, manches nervt – und manches trifft genau ins Schwarze.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

