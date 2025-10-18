Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Stammtischparolen: Trainer Max Rinn zur Krise der TSG Dorlar
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga befindet sich die TSG Dorlar im freien Fall. Wir fragen Trainer Max Rinn, wie es jetzt weitergeht – und was an den üblichen Stammtischparolen so dran ist +++
Lahnau-Dorlar. Personalnot, absurd viele Gegentore und Abstiegssorgen: Bei Fußball-A-Ligist TSG Dorlar läuft die Saison spätestens seit Mitte September in die komplett falsche Richtung. Es wäre also wenig überraschend, würden rund um den Sportpark am Steinsköppel schon altbekannte Sprüche die Runde machen. Wir haben sieben dieser „Stammtischparolen“ formuliert, die man zurzeit in Dorlar häufiger hören dürfte – und Trainer Maximlian Rinn mit ihnen konfrontiert. Seine Antworten zeigen: Manches stimmt in Teilen, manches nervt – und manches trifft genau ins Schwarze.