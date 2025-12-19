Stammtischgebolze-Hallenmasters eröffnet Hallensaison

– Foto: Peter Kotzur

Der letzte Arbeitstag in 2025 liegt hinter einem, draußen ist es nasskalt und Zuhause herrscht schon das vorweihnachtliches Treiben. Gründe genug, um am Samstag vor Heilig Abend in die Sporthalle zu gehen. Budenzauber, Musik, Bier und Gespräche unter Experten – die Faszination Halle besteht weiterhin! Die Attraktivität unter den Spielern mag zwar schwinden, doch besonders vor den Feiertagen erfreut sich so mancher Fan nochmal am gemütlichen Zusammenkommen der mittelbadischen Fußballszene.

Den Auftakt in die Hallensaison macht bereits zum dritten Mal das Hallenmasters von Stammtischgebolze - in diesem Jahr erstmals in der Kuppenheimer Sporthalle am Cuppamare. Entgegen der allgemein eher rückläufigen Begeisterung für den Hallenfußball kann Stammtischgebolze-Macher Benni Emrich in diesem Jahr sagenhafte 20 Teams zum Budenzauber-Auftakt begrüßen - sicherlich auch ein Verdienst der langjährigen Aktivitäten von Stammtischgebolze im regionalen Amateurfußball.

Nahezu alle überbezirklichen Teams haben zugesagt, lediglich Verbandsligist Bühlertal und Landesligist Sinzheim mussten aufgrund eigener Veranstaltungen absagen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auch das Wappen des Oberligisten SV Oberachern auf dem Event-Plakat zu sehen ist, auch wenn Emrich direkt einschränkt: "Die kommen natürlich mit Team II, aber die junge Truppe von Hannes Meier spielt richtig guten Fußball und ich sehe sie im Kreis der Favoriten". Das Turnier beginnt um 13Uhr, das Finale ist gegen 22:30Uhr geplant. Bereits die Gruppenphase verspricht Qualität auf dem Parkett.