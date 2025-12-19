Stammtischgebolze-Hallenmasters eröffnet Hallensaison

Der letzte Arbeitstag in 2025 liegt hinter einem, draußen ist es nasskalt und Zuhause herrscht schon das vorweihnachtliches Treiben. Gründe genug, um am Samstag vor Heilig Abend in die Sporthalle zu gehen. Budenzauber, Musik, Bier und Gespräche unter Experten – die Faszination Halle besteht weiterhin! Die Attraktivität unter den Spielern mag zwar schwinden, doch besonders vor den Feiertagen erfreut sich so mancher Fan nochmal am gemütlichen Zusammenkommen der mittelbadischen Fußballszene.
Den Auftakt in die Hallensaison macht bereits zum dritten Mal das Hallenmasters von Stammtischgebolze - in diesem Jahr erstmals in der Kuppenheimer Sporthalle am Cuppamare.
Entgegen der allgemein eher rückläufigen Begeisterung für den Hallenfußball kann Stammtischgebolze-Macher Benni Emrich in diesem Jahr sagenhafte 20 Teams zum Budenzauber-Auftakt begrüßen - sicherlich auch ein Verdienst der langjährigen Aktivitäten von Stammtischgebolze im regionalen Amateurfußball.
Nahezu alle überbezirklichen Teams haben zugesagt, lediglich Verbandsligist Bühlertal und Landesligist Sinzheim mussten aufgrund eigener Veranstaltungen absagen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auch das Wappen des Oberligisten SV Oberachern auf dem Event-Plakat zu sehen ist, auch wenn Emrich direkt einschränkt: "Die kommen natürlich mit Team II, aber die junge Truppe von Hannes Meier spielt richtig guten Fußball und ich sehe sie im Kreis der Favoriten".
Das Turnier beginnt um 13Uhr, das Finale ist gegen 22:30Uhr geplant. Bereits die Gruppenphase verspricht Qualität auf dem Parkett.
In der Gruppe A duelliert sich Verbandsligist SV 08 Kuppenheim mit dem Landesligisten Rastatter SC/DJK, mit dem Bezirksligisten FC Obertsrot, den KSC-Amateuren sowie B-Ligist FC Neuweier.
In Gruppe B darf sich der nordbadische Verbandsligist SV Spielberg mit Landesligist VfB Bühl, den Kreisliga-Topteams Michelbach und Rotenfels sowie dem FC Phönix Durmersheim messen.
In der Gruppe C trifft der Sieger von 2023 und 2024, die SpVgg Ottenau, auf Landesligakonkurrent Würmersheim, die Bezirksligisten Gaggenau und Diersheim sowie A-Ligist Plittersdorf.
In der Gruppe D spielt der SV Oberachern gegen Landesligist Mörsch, die Bezirksligisten Rastatt 04 und Elgersweier sowie A-Ligist FV Baden-Oos.
Ein buntes Rahmenprogramm soll das Spektakel auflockern, ohne dabei den Fokus auf den Sport zu verlieren. Dauerhaft Musik während den Spielen wird dabei für eine partyähnliche Stimmung auf den Rängen und auf dem Parkett sorgen. Organisator Benni Emrich wird auch durch die Reihen gehen und mit Persönlichkeiten aus der Region fachsimpeln und über mögliche Transfers spekulieren. Der Sieger bekommt 750€, der Zweitplatzierte immerhin noch 400€. Insgesamt gibt es Preisgelder und Sachpreise in Höhe von knapp 2000€. Die Bewirtung übernimmt der SV 08 Kuppenheim, angeboten werden u.a. Fleischkäseweck, Veggie-Maultaschen und belegte Brötchen. Von 18-21Uhr öffnet der SV 08 zusätzlich ein XMAS-Zelt im Freien mit Glühwein und Würsten vom Grill. Ab 20Uhr öffnet dann auch die Bar. Der Eintritt ist den ganzen Tag über frei.