Stammspieler weg, neun Neue: SF Troisdorf basteln am Kader

Die Sportfreunde Troisdorf bedienen sich auch bei Bezirksligist FC Hertha Rheidt. – Foto: Boris Hempel

In der Kreisliga A Sieg gehören die Sportfreunde Troisdorf fast schon traditionell zu den Topteams. Seit dem Bezirksliga-Abstieg 2018 landeten die Sportfreunde immer mindestens unter den besten Sieben. In diesem Jahr war es der fünfte Platz. Im Sommer steht nun aber ein Umbruch an. Einige Leistungsträger verlassen die SFT, dafür stehen schon jetzt neun Neuzugänge fest.

Florent Muja, Fahim Momand, Özgün Günal, Eric Haag, Abdul Samet Geven (TuS Buisdorf) und Adriano Giarrizzo (FV Bonn-Endenich) verlassen den Kreisligisten. Torgarant Connor Kaiser, der in den vergangenen beiden Jahren 40 Tore in 40 Spielen für die Troisdorfer erzielt hat, hatte bereits im Frühjahr erklärt, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Auch Marcel Wiemer hört mit 34 Jahren auf. Klar also, dass es einige Neuzugänge braucht, um den personellen Aderlass aufzufangen. Die Liste zeigt, dass die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Andreas Heuchtkötter sich definitiv Fleißpunkte verdient haben.

Scoring-Maschine und Talente Omar Saleh bringt Erfahrung mit nach Troisdorf. Der 27-Jährige stammt aus der Jugend der Sportfreunde, sammelte hier noch zu Bezirksliga-Zeiten seine ersten Einsätze im Herrenbereich. Danach lief der offensive Mittelfeldspieler für verschiedene Teams auf Kreisebene auf, bevor er sich 2023 dem FC Hertha Rheidt anschloss - damals übrigens auch zu Heuchtkötter als sportlichem Leiter. 19 Tore und 20 Vorlagen in 48 Bezirksliga-Spielen zeigen, worauf sich die Sportfreunde freuen dürfen. Auch Mohammad Naser Afzal gehört zu den erfahreneren Neuen. Der 26-Jährige kommt von Ligakonkurrent SV Umutspor Troisdorf, spielte in der Vergangenheit aber auch schon in der Brandenburgliga.