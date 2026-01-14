Stammplatz bei Obercastrop verloren - Keeper wechselt nach Nordkirchen

Routinier und Kapitän Philipp Sandhowe hatte am 30. November im Heimspiel gegen denn SC RW Maaslingen ohne Gegnereinwirkung einen Achillessehnenriss erlitten und fällt noch mindestens für den Rest der Saison aus. Ersatzkeeper Tom Alter hatte ihn zwar

immer wieder gut vertreten, aber auch selbst zeitweise mit Knieproblemen zu kämpfen, so dass der FC Nordkirchen in der Winterpause auf Torwart-Suche war.

Fündig ist der Westfalenliga 1-Aufsteiger aus der 11.000-Einwohnergemeinde im "Städtedreieck Dortmund, Münster und Hamm" in der Parallel-Staffel geworden. Dort hatte der 22-jährige Cedric Golbig beim SV Wacker Obercastrop seinen Stammplatz Anfang November nach 15 Pflichtspiel-Einsätzen (12x Liga, 2x Wesfalenpokal und 1x Kreispokal) an den zwei Jahre jüngeren Rivalen Jaimy Wientzek verloren und hofft nun wieder auf mehr Einsätze. Wie der zweite Winter-Neuzugang Dawid Szmadrowski (von Landesligist SG Bockum-Hövel) hat Golbig einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.