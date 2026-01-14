Stammplatz bei Obercastrop verloren - Keeper wechselt nach Nordkirchen

Routinier und Kapitän Philipp Sandhowe hatte am 30. November im Heimspiel gegen denn SC RW Maaslingen ohne Gegnereinwirkung einen Achillessehnenriss erlitten und fällt noch mindestens für den Rest der Saison aus. Ersatzkeeper Tom Alter hatte ihn zwar
immer wieder gut vertreten, aber auch selbst zeitweise mit Knieproblemen zu kämpfen, so dass der FC Nordkirchen in der Winterpause auf Torwart-Suche war.
Fündig ist der Westfalenliga 1-Aufsteiger aus der 11.000-Einwohnergemeinde im "Städtedreieck Dortmund, Münster und Hamm" in der Parallel-Staffel geworden. Dort hatte der 22-jährige Cedric Golbig beim SV Wacker Obercastrop seinen Stammplatz Anfang November nach 15 Pflichtspiel-Einsätzen (12x Liga, 2x Wesfalenpokal und 1x Kreispokal) an den zwei Jahre jüngeren Rivalen Jaimy Wientzek verloren und hofft nun wieder auf mehr Einsätze. Wie der zweite Winter-Neuzugang Dawid Szmadrowski (von Landesligist SG Bockum-Hövel) hat Golbig einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.
Bernd Melchers, Ressort-Leiter Sport/Marketing, erklärt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Mit 1,92 Metern bringt Cedric Gardemaß für einen Torhüter mit und zeichnet sich vor allem durch sein starkes Spiel auf der Linie aus. Er ist uns weiterempfohlen worden und wir haben uns schnell geeinigt. Die Gespräche mit Wacker hatten sich lediglich etwas gezogen, da sie erst noch Ausschau nach einem Ersatz halten wollten."
Golbig wohnt in Dortmund-Körne und war erst im Sommer von Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund nach Obercastrop gewechselt. In zwei Jahren kam er bei den Dortmundern lediglich zu zwei Liga-Einsätzen. Zuvor hatte er seine Senioren-Karriere beim TuS Bövinghausen gestartet, für den er aber ebenfalls nur drei Liga-Einsätze von Anfang 2022 bis Sommer 2023 absolvierte.