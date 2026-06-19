Stammkraft wechselt vom Kellerkind zum Oberliga-Dritten

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet Melvin Avdic. Der Spieler wechselt zum FC Nöttingen und verlässt den Verein nach zwei prägenden Jahren. In dieser Zeit war Avdic an der Verbandsliga-Meisterschaft, dem Aufstieg und dem anschließenden Klassenerhalt in der Oberliga beteiligt. Damit endet nun ein erfolgreicher gemeinsamer Abschnitt am Pichterich.
Avdic war zur Saison 2024/25 vom GSV Maichingen zu Türkspor Neckarsulm gewechselt und wurde direkt Teil einer Mannschaft, die Vereinsgeschichte schrieb. In der historischen Meisterschaftssaison in der Verbandsliga kam er auf 28 Einsätze und bereitete fünf Treffer vor. Der Titel und der anschließende Aufstieg in die Oberliga gehörten zu den größten Erfolgen der Vereinsgeschichte.
Auch eine Spielklasse höher blieb Avdic ein verlässlicher Bestandteil des Kaders. In der ersten Oberliga-Saison von Türkspor Neckarsulm absolvierte er erneut 28 Ligaspiele, erzielte zwei Tore und legte vier weitere Treffer auf. Damit stehen für ihn insgesamt 56 Ligaspiele, zwei Tore und neun Assists im Trikot des Vereins. Seine Einsatzbereitschaft, seine Einstellung und sein Teamgeist machten ihn nicht nur sportlich, sondern auch innerhalb der Mannschaft zu einem wichtigen Faktor.
Mit Avdic verliert Trainer Hüseyin Kandazoglu einen Spieler, der zwei besondere Jahre am Pichterich mitgeprägt hat. Neben ihm verlassen auch Murat Zeyrek, Nick Hellmann, Philipp Seybold, Gianluca Trianni und Jonas Eichinger den Verein. Zugänge sind bislang nicht genannt. Avdic schließt sich dem FC Nöttingen an und nimmt die Erfahrung aus einer Meisterschaftssaison, einem Aufstieg und dem Oberliga-Klassenerhalt mit. Türkspor Neckarsulm verabschiedet ihn mit Dank für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.
Der Abschied steht damit auch für einen Sommer, in dem Türkspor nach dem gelungenen Klassenerhalt personelle Veränderungen bewältigen muss. Avdic hinterlässt eine Bilanz, die seine Bedeutung in beiden Spielzeiten zeigt: regelmäßig auf dem Platz, an wichtigen Etappen beteiligt und über die volle Distanz des erfolgreichen Weges Teil der Mannschaft. Am Pichterich bleibt er als Spieler in Erinnerung, der die jüngsten Meilensteine des Vereins mitgetragen hat. Der Wechsel beendet eine prägende Zeit, die sportlich eng mit dem Aufstieg verbunden bleibt.