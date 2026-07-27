Stammkraft des SSV Ulm 1846 wechselt zum TSV 1860 München

– Foto: Eibner / Verein

Der Abgang von Dennis Dressel beim SSV Ulm 1846 stand bereits fest, nun ist auch sein neues Ziel bekannt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem TSV 1860 München an, der künftig in der Regionalliga Bayern antritt. Damit kehrt Dressel zu jenem Verein zurück, bei dem er große Teile seiner fußballerischen Ausbildung absolvierte und später den Sprung in den Herrenbereich schaffte.

In der vergangenen Saison kam Dressel für den SSV Ulm in der 3. Liga auf 36 Einsätze und bereitete einen Treffer vor. Bereits in der Spielzeit zuvor hatte er 14 Partien in der 2. Bundesliga für die Spatzen absolviert und dabei ein Tor erzielt sowie zwei weitere vorbereitet. Zwischenzeitlich stand er außerdem beim Grazer AK unter Vertrag.

Vor seinem Wechsel nach Ulm spielte Dressel zwei Jahre für den F.C. Hansa Rostock. Dort bestritt er insgesamt 68 Zweitligapartien, erzielte vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Seine prägendste Zeit erlebte er jedoch beim TSV 1860 München. Für die erste Mannschaft der Löwen absolvierte er unter anderem mehrere Spielzeiten in der 3. Liga und kam dabei regelmäßig zum Einsatz. Auch für die zweite Mannschaft sowie die Nachwuchsteams des Vereins lief er auf.