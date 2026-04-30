Stammkeeper verlässt Victoria Clarholz - Ersatz kommt aus Verl Ex-BVB-Talent verabschiedet sich nach zwei Jahren beim SC Verl von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Teammanager Ralf Huchtkemper (rechts) mit Marlon Zacharias – Foto: TSV Victoria Clarholz

Bei Oberligist TSV Victoria Clarholz hütet Nils Hahne seit Sommer 2023 fast durchgängig das Tor. Damals aus der Jugend des DSC Arminia Bielefeld gekommen, hat er bis heute 87 Oberliga-Partien absolviert. Doch damit ist nach der Saison Schluss, da sich der 22-Jährige einem Studium in den Niederlanden widmen wird. Ersatz ist bereits verpflichtet. Der 21-jährige Marlon Zacharias kommt vom SC Verl. Beim Drittligisten gehört der Youngster offiziell zum Kader der Profis, kam als Keeper Nr. 3 aber bislang nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison durfte er immerhin 15-mal in der Oberliga zwischen den Pfosten stehen, in der laufenden Spielzeit war dies jedoch nur noch zweimal der Fall, weswegen nun der Wechsel nach Clarholz folgt.

Zacharias wurde von der U15 bis zur U19 bei Borussia Dortmund ausgebildet. "Er soll zur neuen Saison seine Qualität und Erfahrung in das Torwart-Team und vor allem auf dem Platz in Zusammenspiel mit der Mannschaft einbringen", heißt es in der Pressemitteilung.



Teammanager Ralf Huchtkemper sagt: „Da uns Nils Hahne aufgrund eines Studiums in den Niederlanden verlassen wird, haben wir mit Marlon Zacharias einen neuen Torwart verpflichtet. Marlon hat zuletzt unter Profibedingungen in der Drittligamannschaft trainiert, dort jedoch nicht die Spielpraxis bekommen, die für seine Entwicklung wichtig ist. Daher freuen wir uns sehr, dass Marlon sich für den Schritt in den Holzhof entschieden hat."