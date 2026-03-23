Stammkeeper spielt im Feld und trifft: TuS Holzkirchen II schlägt SG Wolfratshausen

Maximilian Schömig kann es offensichtlich auch als Feldspieler. – Foto: FuPa

Trotz der vielen Ausfälle im Vorfeld der Partie gegen den Tabellennachbarn aus Wolfratshausen und Königsdorf gelang der Holzkirchner Bezirksliga-Reserve der nächste Dreier auf dem Weg bei der Mission Aufstieg.

„Am Ende des Tages war es ein klarer und verdienter Sieg, wobei es zu Beginn des Spiels noch nicht danach ausgesehen hat“, berichtet TuS-Coach Michael Scherer. Vor allem die angespannte Personallage machte den Holzkirchnern bereits im ersten Durchgang zu schaffen, sodass sogar der eigentliche Torhüter Maximilian Schömig auf dem Feld spielen musste. „Wir haben dann wirklich Mentalität und Einstellung bewiesen, was in der A-Klasse dann auch zählt“, lobt Scherer, der jedoch vom Gegner aufgrund des Tabellenstands mehr erwartet hatte.