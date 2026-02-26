Stammermann: "Wollen unglückliche Heimspielniederlage wettmachen"

– Foto: Manni Hermes

Am 20. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der SV Meppen II auf den VfV Borussia 06 Hildesheim. Während die Gastgeber nach dem Überraschungssieg in Wilhelmshaven Rückenwind haben, will der Tabellensiebte seine Position im Verfolgerfeld der Spitzengruppe festigen.

Die Gäste aus Hildesheim reisen als Tabellensiebter mit 28 Punkten an. Aufgrund der witterungsbedingten Absage ihres Spiels gegen den TSV Wetschen am vergangenen Wochenende gehen sie mit einer längeren Pflichtspielpause in die Begegnung.

Der SV Meppen II geht als Tabellenachter mit 26 Punkten in die Partie und hat sich durch den Auswärtssieg in Wilhelmshaven in eine verbesserte Ausgangsposition gebracht. Gegen den unmittelbar vor ihnen platzierten VfV Borussia 06 Hildesheim bietet sich nun die Möglichkeit, den Abstand zur oberen Tabellenhälfte weiter zu verkürzen.

Meppen will Hinspielniederlage korrigieren

Das Hinspiel in Hildesheim verlor die Meppener Reserve knapp mit 0:1. Malina erzielte damals kurz vor der Pause den entscheidenden Treffer. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen, sodass die Gastgeber nun auf Revanche hoffen dürfen.

Trainer Carsten Stammermann ordnet die Aufgabe realistisch ein: „Wir erwarten wieder einen Top-Gegner, der zur Spitzengruppe gehört. Der Sieg in Wilhelmshaven hat uns gezeigt, welche Möglichkeiten wir selbst auch haben. Wir spielen zuhause und wollen die unglückliche Hinspielniederlage wettmachen.“ Verzichten müssen die Emsländer allerdings auf Luca Köster, der eine Gelbsperre absitzt.

Hildesheim mit Ambitionen im Verfolgerfeld

Der VfV Borussia 06 Hildesheim zählt weiterhin zum erweiterten Kreis der Mannschaften, die den Anschluss an die Top Vier halten wollen. Mit 28 Punkten liegt das Team nur wenige Zähler hinter den führenden Mannschaften der Liga. Ein Auswärtssieg in Meppen könnte die Position im engen Verfolgerfeld stärken.

Nach der Spielabsage am vergangenen Spieltag bleibt jedoch offen, wie schnell die Mannschaft wieder in den Wettkampfrhythmus findet.

Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf

Für beide Teams besitzt die Partie richtungsweisenden Charakter. Meppen II könnte mit einem Heimsieg erstmals in unmittelbare Nähe der oberen Tabellenplätze rücken. Hildesheim hingegen benötigt Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Die Voraussetzungen deuten auf ein enges Duell zweier formstarker Mannschaften hin, deren Saisonziele sich zunehmend annähern.