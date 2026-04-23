Stammermann: "Wir müssen voll da sein"

SV Meppen II reist mit 41 Punkten aus 11 Siegen, 8 Unentschieden und 7 Niederlagen sowie 36:31 Toren an. Die Mannschaft trennte sich am vergangenen Wochenende 1:1 vom Lüneburger SK Hansa und zeigte dabei erneut eine kompakte, aber offensiv ausbaufähige Leistung.

SV Atlas Delmenhorst tritt mit einer bislang stabilen Saisonbilanz von 17 Siegen, 5 Unentschieden und 4 Niederlagen sowie 63:27 Toren und 56 Punkten an. Die Mannschaft präsentiert sich seit Wochen in konstanter Form und konnte zuletzt mit einem 4:1-Erfolg beim TSV Wetschen weitere Punkte sammeln.

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für SV Atlas Delmenhorst. Damals entschied ein verwandelter Foulelfmeter von Rohwedder in der 63. Minute die Partie vor 450 Zuschauern zugunsten der Delmenhorster.

Einschätzung aus Meppener Sicht

Meppens Trainer Carsten Stammermann blickt respektvoll auf die Aufgabe: „Das ist ein Spiel, auf das wir uns alle freuen. Freitagabend unter Flutlicht beim Team mit 56 Punkten: ein richtig tolles Spiel. Atlas hat einen sehr guten Lauf und macht einen gefestigten Eindruck. Es wird schwer, aber ich bin sicher, dass wir es dem Gegner sehr schwer machen werden. Wir müssen voll da sein und mutig spielen.“

SV Atlas Delmenhorst unterstrich zuletzt seine Offensivstärke mit einem klaren Auswärtssieg. SV Meppen II hingegen sammelte in den vergangenen Wochen regelmäßig Punkte, tut sich jedoch in der Chancenverwertung weiterhin schwer.

Unter Flutlicht erwartet beide Mannschaften ein intensives Duell, in dem Atlas mit 56 Punkten auf Stabilität und Heimstärke setzt, während Meppen II mit 41 Punkten auf mutige Akzente auswärts hofft.