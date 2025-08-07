– Foto: Horst Vogler

Stammermann: "Wir müssen in jedem Spiel mehr laufen als der Gegner“ SV Meppen II vor dem Saisonstart in Rehden – Neues Team, neuer Trainer, klare Ziele Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II Rehden Carsten Stammermann

Der SV Meppen II startet am Freitagabend beim BSV Schwarz-Weiß Rehden in die Oberliga-Saison 2025/26. Nach einem großen Umbruch im Sommer – inklusive Trainerwechsel – steht die U23 vor einer wegweisenden Spielzeit. Chefcoach Carsten Stammermann spricht im Interview über die Herausforderungen einer neu zusammengestellten Mannschaft, die Lehren aus der Vorbereitung und die Zielsetzung für die kommenden Monate.

Herr Stammermann, wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung auf die neue Saison?

Die Vorbereitung verlief im Großen und Ganzen recht ordentlich. Da wir eine komplett neue Mannschaft haben, ist es ganz gut gelungen, dass sich die Jungs recht schnell gefunden haben. Die Ergebnisse in den letzten drei Tests und vor allem die Leistungen waren so, dass man sieht: Wir sind konkurrenzfähig. Worauf haben Sie in den vergangenen Wochen den Schwerpunkt gelegt?

Wir haben sehr viel an der Fitness gearbeitet und am Spiel gegen den Ball. Aufgrund unserer fehlenden Erfahrung werden wir in jedem Spiel mehr laufen müssen als der Gegner. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind.

Morgen, 19:30 Uhr BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden SV Meppen SV Meppen II 19:30 live PUSH Was ist die größte Herausforderung für diese junge Mannschaft?

Unser Durchschnittsalter liegt bei 21,04 Jahren. Das sagt eigentlich alles. Die Mannschaft muss vom ersten Spiel an mit viel Mut, großer Leidenschaft und Energie auftreten – und sie muss lernen. Qualität haben wir genügend, aber die Erfahrung fehlt uns noch. Das wird der Knackpunkt sein.