Stammermann: "Wir müssen in jedem Spiel mehr laufen als der Gegner“

Der SV Meppen II startet am Freitagabend beim BSV Schwarz-Weiß Rehden in die Oberliga-Saison 2025/26. Nach einem großen Umbruch im Sommer – inklusive Trainerwechsel – steht die U23 vor einer wegweisenden Spielzeit. Chefcoach Carsten Stammermann spricht im Interview über die Herausforderungen einer neu zusammengestellten Mannschaft, die Lehren aus der Vorbereitung und die Zielsetzung für die kommenden Monate.
Herr Stammermann, wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung auf die neue Saison?
Die Vorbereitung verlief im Großen und Ganzen recht ordentlich. Da wir eine komplett neue Mannschaft haben, ist es ganz gut gelungen, dass sich die Jungs recht schnell gefunden haben. Die Ergebnisse in den letzten drei Tests und vor allem die Leistungen waren so, dass man sieht: Wir sind konkurrenzfähig.
Worauf haben Sie in den vergangenen Wochen den Schwerpunkt gelegt?
Wir haben sehr viel an der Fitness gearbeitet und am Spiel gegen den Ball. Aufgrund unserer fehlenden Erfahrung werden wir in jedem Spiel mehr laufen müssen als der Gegner. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind.
Was ist die größte Herausforderung für diese junge Mannschaft?
Unser Durchschnittsalter liegt bei 21,04 Jahren. Das sagt eigentlich alles. Die Mannschaft muss vom ersten Spiel an mit viel Mut, großer Leidenschaft und Energie auftreten – und sie muss lernen. Qualität haben wir genügend, aber die Erfahrung fehlt uns noch. Das wird der Knackpunkt sein.
Was sind Ihre sportlichen Ziele mit dem Team?
Es geht für uns sportlich einzig und allein darum, die Klasse zu halten. Darüber hinaus möchte ich dazu beitragen, dass jeder einzelne Spieler eine positive Entwicklung nimmt – und vielleicht den nächsten Schritt auch bei uns gehen kann.
Zum Auftakt geht es direkt zum selbsternannten Aufstiegskandidaten Rehden. Was erwarten Sie von diesem Spiel?
Das ist ein klasse Auftakt. Rehden hat sich selbst zu einem Aufstiegskandidaten erklärt – demnach gibt es dort für uns nur etwas zu gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, trotz des großen Umbruchs die erfolgreiche Zeit fortzusetzen. Ich – und wir alle – freuen uns auf das Spiel.
Wie sieht es personell vor dem Saisonstart aus?
Phil Gysbers hat wegen Hüftproblemen die gesamte Vorbereitung verpasst. Kai Möllermann fällt mit einer Patellasehnenverletzung aus. Ansonsten stehen alle zur Verfügung. Wer uns eventuell von oben unterstützt, entscheidet sich kurzfristig. Aber: Wir haben Bock auf den Saisonstart!
Anstoß der Partie beim BSV Rehden ist am Freitag, 1. August, um 19:30 Uhr.
Für beide Teams beginnt damit eine neue Phase: Rehden strebt den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga an – Meppen den nächsten Entwicklungsschritt mit einem jungen, hungrigen Kader.