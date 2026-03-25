Stammeln kassiert dank Peters Freialdenhoven und Düren 77

Liefert weiter ab: Kevin Peters. – Foto: Youssef Titoua

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde. Am Wochenende steigt dann das direkte Duell der beiden Kellerkinder, zudem empfängt Borussia Freialdenhoven Tabellenführer VfVuJ Winden.

Update:

In der Kreisliga A Düren hat Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln einen Rückstand bei Salingia Barmen gedreht. Nach der Führung der Gastgeber sorgte ein Doppelpack von Kevin Peters für den späten 2:1-Auswärtssieg.