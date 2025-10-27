Staig verliert Regenschlacht in Weiler

Am vergangenen Samstag reiste unser SC Staig zum weitesten Auswärtsspiel der Saison. Im Westallgäu waren die Mannen von Tim Hille bei Rot-Weiß Weiler gefordert, welche die letzten vier Spiele in der Liga nicht verloren haben. Die mit dem Bus angereisten Staiger starteten sehr engagiert und hoch motiviert in die Begegnung. Doch auch die Gastgeber spielten zielstrebig nach vorne, sodass die Staiger Defensive hellwach sein musste. Etwas aus dem Nichts dann die Führung für den Sportclub: Julian Rauner zirkelte einen Freistoß sehenswert über die Mauer ins linke Kreuzeck. Der Weiler Torhüter war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Mit dieser knappen Führung wurden bei Dauerregen dann auch die Seiten gewechselt. Weiler kam nun etwas aktiver aus der Pause, Staig blieb aber mit schnellen Gegenstößen gefährlich: Vor allem Julian Rauner und Jens Geiselmann hatten auf Staiger Seite die besten Chancen zum 2:0. Diese wurden leider nicht genutzt und so kam es wie es kommen musste: die rot-weißen Allgäuer trafen nach einem Eckball zum Ausgleich, als der Weiler-Stürmer am höchsten stieg und sehenswert einköpfte. Nun drückte Rot-Weiß auf die Führung und war über ruhende Bälle torgefährlich. 5 Minuten vor dem Ende dann der Führungstreffer für Weiler: ein kurz ausgeführter Eckball wurde gekonnt zur umjubelten Führung von Rot-Weiß veredelt. Staig warf anschließend alles nach vorne, doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich. So mussten die Staiger die Heimreise ohne Punkte antreten, nach einem Spiel das man nicht verlieren muss. Derzeit meint es der Fußballgott einfach nicht gut mit den Staiger Kickern. Auch wenn es schwer fällt heißt es "Kopf hoch und weitermachen" - wenn das Glück dann wieder auf Seiten des SCS ist, werden auch solche Spiele wieder gewonnen.