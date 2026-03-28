Staig gewinnt klar in Wangen, Türkspor baut die Tabellenführung aus

– Foto: Alexander Sättele

Der erste Teil des 24. Spieltags zeigte mit dem klaren 3:0 des SC Staig beim FC Wangen eine der größten Überraschung am Samstagnachmittag. Parallel lieferte sich der TSV Neu-Ulm mit dem FC Blaubeuren beim 3:3 ein intensives Duell, während Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm seine Aufgabe beim TSV Riedlingen mit 3:0 souverän löste. Deutlich fiel auch der 4:1-Erfolg des TSV Heimenkirch gegen den SV Reinstetten aus, während sich der SV Mietingen und der FV Rot-Weiß Weiler beim 3:3 die Punkte teilten.

Die SSG Ulm 99 spielte zuletzt 2:2 beim SV Reinstetten und steht auf Platz 3. Der FV Olympia Laupheim verlor mit 2:3 gegen den SV Mietingen und ist aktuell Achter. Olympia Laupheim möchte nach langer Zeit endlich wieder in die Erfolgsspur zurrückkehren, während die SSG bei einem Sieg sogar auf Platz zwei vorrücken könnte. Im Hinspiel gewann die SSG Ulm 99 mit 1:0. ---



Der TSV Heimenkirch setzte sich mit 4:1 gegen den SV Reinstetten durch und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Daniel Lau (10.), Valentin Kirchmann (29., 66.) und Jens Berger (35.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Philipp Kolb in der Nachspielzeit (90.+2) noch verkürzte. Heimenkirch verbesserte sich auf 21 Punkte und bleibt auf Platz 15, während Reinstetten mit 34 Punkten auf Rang 6 stehen bleibt und wichtige Zähler im Kampf um Platz zwei liegen lässt.

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Türkspor Neu-Ulm setzte sich beim TSV Riedlingen mit 3:0 durch und festigte die Tabellenführung. Ümüt Sönmez (49.) und Deniz Erten (51.) stellten früh nach der Pause die Weichen, bevor Nikola Stojnovic in der 84. Minute den Endstand erzielte. Türkspor führt die Tabelle nun mit 52 Punkten souverän an, während Riedlingen mit 23 Punkten auf Rang 14 bleibt. Die Gäste bestätigten ihre Rolle als Spitzenreiter mit einer kontrollierten Leistung.

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Der SC Staig gewann beim FC Wangen mit 3:0 und setzte ein deutliches Zeichen im oberen Mittelfeld. Julian Rauner traf bereits in der 7. Minute zum 0:1, Max Bachner erhöhte in der 28. Minute auf 0:2 und Manuel Illenberger sorgte in der 86. Minute für den Endstand. Staig verbesserte sich damit auf Platz 8 mit 33 Punkten, während der FC Wangen trotz der Niederlage mit 34 Punkten auf Rang 5 blieb. Die Gäste holten damit den zweiten Sieg in Folge, während Wangen etwas überrachend einen Dämpfer hinnehmen musste.

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Der FC Srbija Ulm verlor zuletzt mit 0:2 beim FC Blaubeuren und steht auf Platz 11. Der FV Biberach hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und möchte nach dem Sieg vor zwei Wochen nachlagen. Beide Teams wollen sich weiter Luft verschaffen im Kampf um den Klassenerhalt, Srbija steht nur drei Punnkte vor dem FV. Das Hinspiel endete 1:1.

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Der TSV Neu-Ulm und der FC Blaubeuren trennten sich in einem torreichen Duell 3:3 . Filip Lijesnic brachte Blaubeuren in der 9. Minute in Führung, Christopher Renz glich in der 34. Minute aus, ehe Kyrylo Yermoshenko per Foulelfmeter in der 63. Minute das 1:2 erzielte. Alexander Nikiforov (67.) vom TSV und Franjo Crnov (68.) vom FC sorgten mit ihren Toren für einen schnellen Schlagabtausch, bevor Christopher Renz in der 81. Minute zum 3:3-Endstand traf. Blaubeuren bleibt mit 36 Punkten auf Rang 4, während der TSV Neu-Ulm mit 31 Punkten auf Platz 9 steht.

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Morgen, 15:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch SV Kressbronn Kressbronn 15:00 live PUSH



Der TSV 1889 Buch spielte zuletzt 1:1 beim FV Rot-Weiß Weiler und belegt Platz 7. Der SV Kressbronn gewann mit 2:1 gegen den TSV Neu-Ulm und blieb auf Platz 16. Während Buch im in den vergangenen Wochen einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, kämpft Kressbronn weiter um den Anschluss. Das Hinspiel gewann der SV Kressbronn mit 4:0.

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Der SV Mietingen und der FV Rot-Weiß Weiler trennten sich in einer intensiven Begegnung 3:3. Insgesamt drei Mal sorgte Robin Ertle in der 5., 23. und per Foulelfmeter in der 58. Minute für die Führung des SV Mietingen, die Gäste hatten jedoch jedes Mal die passende Antwort parat und konnten jeweils durch Elias Günther (20.), Gianluca Candatore (52.) und Michael Schmid (90.) für Weiler ausgleichen. Weiler belegt mit nun 38 Punkten auf Platz 2, während Mietingen mit 26 Punkten Rang 11 einnimmt. Beide Teams bestätigten ihre Offensivstärke, ließen aber defensive Stabilität etwas vermissen.





