Staig gewinnt 11-Tore-Kracher vs. Langenau und bleibt an Neu-Ulm dran

Der TSV Neu-Ulm machte beim Gastspiel in Donau keinen fußballerischen Schönheitspreis geltend, bewies aber erneut seine Reife im Titelkampf. Nikola Trkulja brachte die Gäste in der 37. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In einer intensiven zweiten Hälfte hielt SW Donau tapfer dagegen, fand aber keinen Weg durch die kompakte Defensive. In der Nachspielzeit besiegelte Benjamin Klingen mit dem 0:2 (90.+3) den Auswärtssieg und zementierte die Tabellenführung.

Ein Klassenunterschied offenbarte sich in Asselfingen, wo Aufsteiger Westerheim von Beginn an dominant agierte. Bereits in der 3. Minute eröffnete Moritz Wiume den Torreigen. Nach dem 0:2 durch Florian Schneck (38.) war die Partie früh entschieden. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Wiume (46.), ehe er mit seinem dritten Treffer in der 71. Minute den Schlusspunkt setzte. Asselfingen bleibt tief im Tabellenkeller gefangen.

Ein Spiel der Superlative lieferte der SC Staig gegen den TSV Langenau ab. Nach früher Führung der Gäste durch Daniel Dewein (5.) übernahm Staig mit wachsendem Selbstvertrauen das Kommando: Silvan Laib (29.) und Christian Hille (34.) drehten die Partie noch vor der Pause. Ein spektakulärer zweiter Durchgang begann mit dem 2:2 durch Dewein (47.), doch dann brachen bei Langenau alle Dämme. Mangold (65.), Rauner (70., 83.), Annabring (74., 81.) und Beer (87.) sorgten für ein Offensivfeuerwerk – zwischenzeitlich hatte Christian Sauter noch auf 5:3 verkürzt (80.). Staig bleibt ungeschlagen – mit einem Statement.

Mit einem souveränen Heimsieg setzte sich Blaustein von der Gefahrenzone ab. Marius Veith eröffnete mit dem 1:0 in der 22. Minute, ehe Mark Ruckgaber per Foulelfmeter (38.) nachlegte. Direkt nach Wiederanpfiff traf Max Schmid (48.) zum 3:0, wenig später besorgte Felix Rothe (56.) den Endstand. Altheim fand nie ins Spiel und bleibt im Abstiegssumpf.

In einem zähen Kellerduell behielt Jungingen in Eggingen knapp die Oberhand. Philipp Wind traf nach 29 Minuten zum goldenen Tor. Eggingen mühte sich, blieb aber in der Offensive ideenlos. In der hektischen Schlussphase sah Tim Schweizer wegen wiederholten Foulspiels in der 90. Minute Gelb-Rot – Jungingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Ein abwechslungsreiches Remis sahen die Zuschauer in Senden. Tobias Wallisch brachte Asch-Sonderbuch per Handelfmeter in der 40. Minute in Führung. Carlos Geric glich kurz nach der Pause aus (49.), doch Jannik Stange schlug in der 62. Minute erneut für die Gäste zu. Mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute rettete Geric den Hausherren das 2:2. In der Nachspielzeit sah Mikail Öztürk die Gelb-Rote Karte.

Tabellendritter SGM Aufheim Holzschwang wurde in Ringingen seiner Favoritenrolle gerecht. Daniel Stumpp traf früh (12.) und erhöhte per Elfmeter auf 0:2 (35.), nachdem Keeper David Vogl wegen Notbremse Rot gesehen hatte (22.). Leon Dietz machte mit dem 0:3 (69.) alles klar, ehe erneut Stumpp (77.) zum dritten Mal traf. Florian Stöferle verkürzte per Foulelfmeter (82.), der Ehrentreffer blieb jedoch folgenlos.