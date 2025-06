Staig beendet Saison ohne Niederlage, Öpfingen rutscht auf Relegation

In einem hochdramatischen Spiel gegen den frischgebackenen Meister TSV Neu-Ulm gab die SG Öpfingen einen sicher geglaubten 3:1-Vorsprung noch aus der Hand und muss nun in die Relegation. Frederik Braun (11.) und Marcel Siegler (16.) hatten früh für die Hausherren getroffen, Oliver Schlotter verkürzte aber in der 19. Minute. Jonas Herde stellte in der 37. Minute auf 3:1 – doch dann drehte Neu-Ulm auf: Felix Hörger (56.), Benjamin Klingen (58.) und Mateo Marić (63.) schossen den Titel mit drei Treffern binnen sieben Minuten endgültig fest. Der TSV beendet die Saison mit 79 Punkten, die SG Öpfingen bleibt bei 35 Zählern und muss um den Ligaverbleib bangen.

Mit einer beeindruckenden Offensivleistung verabschiedete sich die SGM Aufheim Holzschwang aus der Saison. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Toren von Daniel Stumpp (9.), Simon Krumpschmid (18.), Melik Kelekcio (26.) und erneut Stumpp (35.) deutlich mit 4:0. Sven Tscheschner legte in der 64. Minute das 5:0 nach. Der SV Westerheim konnte zwar durch Moritz Wiume (64.) und Jannik Füller (69.) Ergebniskosmetik betreiben, am klaren Endstand änderte das jedoch nichts. Aufheim beendet die Saison auf einem starken dritten Platz mit 68 Punkten, Westerheim wird Sechster mit 45 Punkten.

In einem ausgeglichenen Duell zum Saisonabschluss trennten sich der FV Asch-Sonderbuch und SW Donau mit 2:2. Beide Mannschaften boten eine engagierte Leistung, ohne jedoch entscheidende Akzente im Tabellenmittelfeld setzen zu können. Jannik Sachpazidis brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung, doch Marco Wörz glich in der 25. Minute aus. Nach dem Führungstreffer von Lars Folcz in der 70. Minute hatte Asch-Sonderbuch kurz Hoffnung auf Rang vier, doch Florian Stiehle verwandelte in der 74. Minute einen Handelfmeter zum verdienten Ausgleich. Der FV beendet die Runde mit 47 Punkten auf Rang fünf, SW Donau mit 40 Zählern auf Rang neun.

Der SV Jungingen belohnte sich für eine couragierte Saisonleistung mit einem verdienten 4:2-Sieg gegen den SV Offenhausen. Jannik Wiener (2.), Florian Holoch (36.) sowie ein Doppelpack von Lukas Neth (55., 56.) sorgten für eine komfortable Führung. Offenhausen kämpfte sich durch zwei Treffer von Nils Timon Oleszewski (72., 81.) zwar noch einmal heran, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Jungingen schließt die Spielzeit mit 36 Punkten auf Rang elf ab, Offenhausen steht mit 42 Punkten auf Platz sieben.

Die SG Altheim verabschiedete sich mit einem Kantersieg gegen den bereits abgestiegenen SV Ringingen aus der Saison. Zwar konnten die Gäste durch Florian Stöferle (45.) und Fabio Füller (55.) zwischenzeitlich verkürzen, doch Altheim war insgesamt die klar bessere Mannschaft. Die Tore der Hausherren fielen in der 35., 41., 50., 67., 76. und 81. Minute. Altheim beendet die Saison mit 25 Punkten auf Rang 14, Ringingen bleibt mit nur neun Punkten abgeschlagen Letzter.

Eine bittere Heimpleite kassierte der TSV Langenau zum Saisonabschluss. Gegen eine spielfreudige SGM Senden-Ay setzte es ein deutliches 0:5. Anton Hartok (28., 49.) eröffnete den Torreigen, Carlos Geric (68., 73.) legte doppelt nach. Den Schlusspunkt setzte Florian Wentzel in der 89. Minute. Besonders bitter aus Sicht der Hausherren: Tim Leibing scheiterte in der 88. Minute mit einem Foulelfmeter an Andre Englet. Langenau rutscht mit 49 Punkten auf Rang vier, Senden-Ay beendet die Saison als Aufsteiger mit 40 Zählern auf Rang acht.

Der SC Staig tat zum Abschluss alles, was in seiner Macht stand, und gewann souverän mit 4:1 gegen den SV Eggingen. Finn Annabring brachte die Hausherren in der 2. Minute früh in Führung, Oliver Bischof (47.) und Deniz Bihr (58.) erhöhten, bevor erneut Annabring (63.) traf. Marco Brumeisl (66.) gelang noch der Ehrentreffer für die Gäste. Trotz der 76 erreichten Punkte reicht es für Staig nicht zum direkten Aufstieg – der TSV Neu-Ulm war in dieser Saison schlicht nicht zu stoppen. Eggingen bleibt mit 32 Punkten auf Platz 13.