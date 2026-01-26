Stahlwerkcup der C-Junioren – ein langer Tag, der sich gelohnt hat

Früher Sonntagmorgen, Hallenlicht an, Turniertasche über der Schulter – Stahlwerkcup. Der VfB Oberweimar ging bewusst mit zwei Teams an den Start. Nicht, um irgendwem etwas zu beweisen, sondern aus einer einfachen Überzeugung heraus: viel Spielzeit für alle Jungs. Die Teamaufteilung war eine bewusste Idee des Trainerteams: einmal gut durchmischen, per Los entscheiden, raus aus der Komfortzone. Kein Leistungsranking, kein Schubladendenken – dafür neue Rollen, neue Mitspieler und gemeinsames Lernen. VfB Oberweimar 1 trat als Team Rot, VfB Oberweimar 2 als Team Weiß an. Der Tag begann früh: Treffpunkt war bereits um 7:00 Uhr, da der erste Anpfiff um 9:00 Uhr in Saalfeld anstand. Noch etwas verschlafen angekommen, aber spätestens nach den ersten Ballkontakten waren alle voll im Turniermodus. Das Turnier selbst war hervorragend organisiert: klare Abläufe, ruhige Atmosphäre, faire Spiele.

Ein Rahmen, in dem Jugendfußball genau das sein konnte, was er soll. Team Rot – mit Spielfreude und gutem Timing VfB Oberweimar Rot – JFC Saale-Orla 1:0 Ein konzentrierter Start ins Turnier. Vova nutzte eine seiner Chancen ruhig und entschlossen. VfB Oberweimar Rot – Saalfeld Schwarz 2:1 Oscar brachte Oberweimar in Führung. Kurz vor Schluss fiel noch ein unglückliches Eigentor, am Ende blieb es dennoch beim verdienten Sieg. VfB Oberweimar Rot – Saalfeld Rot 3:2 Ein offenes Spiel mit viel Tempo. Theo traf, Ryo erzielte zwei Treffer, den entscheidenden davon kurz vor Schluss mit einer starken Einzelaktion. VfB Oberweimar Rot – FC Einheit Bad Berka 3:0 Eine geschlossene Mannschaftsleistung. Edgar, Julian und Ryo trugen sich in die Torschützenliste ein. Team Rot sicherte sich damit souverän den Gruppensieg. Team Weiß – mutig, lernbereit, engagiert VfB Oberweimar Weiß – TSV Bad Blankenburg 0:2