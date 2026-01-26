Stahlwerkcup der C-Junioren – ein langer Tag, der sich gelohnt hat

Früher Sonntagmorgen, Hallenlicht an, Turniertasche über der Schulter – Stahlwerkcup. Der VfB Oberweimar ging bewusst mit zwei Teams an den Start. Nicht, um irgendwem etwas zu beweisen, sondern aus einer einfachen Überzeugung heraus: viel Spielzeit für alle Jungs. Die Teamaufteilung war eine bewusste Idee des Trainerteams: einmal gut durchmischen, per Los entscheiden, raus aus der Komfortzone. Kein Leistungsranking, kein Schubladendenken – dafür neue Rollen, neue Mitspieler und gemeinsames Lernen. VfB Oberweimar 1 trat als Team Rot, VfB Oberweimar 2 als Team Weiß an. Der Tag begann früh: Treffpunkt war bereits um 7:00 Uhr, da der erste Anpfiff um 9:00 Uhr in Saalfeld anstand. Noch etwas verschlafen angekommen, aber spätestens nach den ersten Ballkontakten waren alle voll im Turniermodus. Das Turnier selbst war hervorragend organisiert: klare Abläufe, ruhige Atmosphäre, faire Spiele.
Ein Rahmen, in dem Jugendfußball genau das sein konnte, was er soll. Team Rot – mit Spielfreude und gutem Timing VfB Oberweimar Rot – JFC Saale-Orla 1:0 Ein konzentrierter Start ins Turnier. Vova nutzte eine seiner Chancen ruhig und entschlossen. VfB Oberweimar Rot – Saalfeld Schwarz 2:1 Oscar brachte Oberweimar in Führung. Kurz vor Schluss fiel noch ein unglückliches Eigentor, am Ende blieb es dennoch beim verdienten Sieg. VfB Oberweimar Rot – Saalfeld Rot 3:2 Ein offenes Spiel mit viel Tempo. Theo traf, Ryo erzielte zwei Treffer, den entscheidenden davon kurz vor Schluss mit einer starken Einzelaktion. VfB Oberweimar Rot – FC Einheit Bad Berka 3:0 Eine geschlossene Mannschaftsleistung. Edgar, Julian und Ryo trugen sich in die Torschützenliste ein. Team Rot sicherte sich damit souverän den Gruppensieg. Team Weiß – mutig, lernbereit, engagiert VfB Oberweimar Weiß – TSV Bad Blankenburg 0:2
Ein ordentlicher Beginn, zwei Gegentore entschieden das Spiel. Die Mannschaft blieb bis zum Schluss aktiv. VfB Oberweimar Weiß – FC Einheit Rudolstadt 1:2 Ludi erzielte den Anschlusstreffer. Die Partie blieb lange offen und zeigte eine gute Entwicklung im Spielaufbau. VfB Oberweimar Weiß – VfB 09 Pößneck 1:3 Mitja traf, Pößneck nutzte seine Chancen konsequenter. VfB Oberweimar Weiß – SG FC Saalfeld Blau 1:1 Filmon sorgte für den Ausgleich. Ein gerechtes Ergebnis zum Abschluss der Gruppenphase.
Spiel um Platz 7: VfB Oberweimar Weiß – SG FC Saalfeld Rot 0:2 Auch im Platzierungsspiel war der Einsatz hoch. Am Ende setzte sich Saalfeld durch, Team Weiß nahm weitere wichtige Spielminuten und Erfahrungen mit. Team Weiß belegte am Ende Platz 8.
Finalrunde – enge Spiele und ein knappes Finale Halbfinale: VfB Oberweimar Rot – VfB 09 Pößneck 1:0 Ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen. Cälin erzielte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer. Finale: VfB Oberweimar Rot – FC Einheit Rudolstadt 0:1 Das Finale wurde früh entschieden: Bereits nach 13 Sekunden ging Rudolstadt in Führung. Oberweimar übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Die Schlüsselszene folgte in der Schlussphase: Edgar Durand startete ein Tempodribbling, ließ mehrere Gegenspieler stehen und war frei durch. Er wurde regelwidrig gestoppt, die Folge war eine 2-Minuten-Strafe für Rudolstadt. Der Torhüter von Rudolstadt, später völlig zurecht zum besten Torwart des Turniers gewählt, bestätigte in dieser Phase seine Klasse und hielt den knappen Vorsprung fest. Unterm Strich ging der Turniersieg verdient an Rudolstadt und wurde von Oberweimar sportlich und fair anerkannt.
Fazit: Der VfB Oberweimar geht als sehr fairer und zufriedener Teilnehmer aus diesem Turnier. Alle Spieler konnten: viel Spielzeit sammeln neue Rollen übernehmen Verantwortung tragen und als Gruppe weiter zusammenwachsen Unabhängig von Ergebnissen und Platzierungen war es ein sehr positiver und lehrreicher Turniertag.