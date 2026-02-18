Stahlknecht kommt zum Austausch: Jetzt für Sommertour bewerben

– Foto: FSA

Die Sommertour hat inzwischen schon ihren festen Platz im Kalender von Holger Stahlknecht. Zum bereits fünften Mal bricht der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt im Juni auf, um vor Ort wieder mit den Verantwortlichen der Vereine in den Austausch zu treten. Interessierte Clubs können sich ab sofort bewerben.

"Die fünfte Auflage der Sommertour steht erneut ganz im Zeichen des Dialogs mit der Basis und findet vom 15. bis 19. Juni statt. Ziel ist es, zuzuhören, Impulse aufzunehmen und gemeinsam Perspektiven für die Weiterentwicklung des Fußballs in Sachsen-Anhalt zu gestalten", schreibt der Landesverband in seiner Ankündigung. Im vergangenen Jahr legte der FSA-Präsident mehr als 1000 Kilometer zurück und machte Halt bei 19 Vereinen.

Die Sommertour steht dabei dieses Mal unter einer besonderen Prämisse: Ein Schwerpunkt richte sich beim FSA im Fokusjahr 2026 auf Frauen und Mädchen im Fußball. Das soll sich auch bei der Tour widerspiegeln. "Vereine mit entsprechenden Mannschaften sind ausdrücklich eingeladen, sich zu bewerben und ihre Arbeit vorzustellen. Der FSA möchte gezielt Projekte, Herausforderungen und Erfolgsmodelle im Bereich des Frauen- und Mädchenfußballs kennenlernen und unterstützen", schreibt der Verband.