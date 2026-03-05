Stahl und Luckenwalde können Druck machen - RSV Eintracht gefordert

– Foto: Luis Grün

Am 15. Spieltag der A-Junioren Brandenburgliga könnte es in der Tabellenspitze nochmal spannend werden. Während der Tabellenführer RSV Eintracht 1949 mit 39 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 70:7 beim Brandenburger SC Süd 05 antritt, haben die direkten Verfolger die große Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verringern. Die BSG Stahl Brandenburg auf Rang zwei mit 32 Zählern und der FSV 63 Luckenwalde mit 31 Punkten bestreiten ihre Partien bereits am Samstag und könnten Druck machen. Währenddessen sind die Kellerkinder Oranienburger FC Eintracht 1901 (6 Punkte), FSV Union Fürstenwalde (9 Punkte) und FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (4 Punkte) in Existenzkämpfe verwickelt. Mit dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (12 Punkte) dem FSV Bernau (14 Punkte) und dem FC Neuenhagen 1913 (14 Punkte) stehen gleich drei weitere Teams unter Zugzwang.



Für Luckenwalde ist das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Glückauf Brieske/Senftenberg eine Pflichtaufgabe im Meisterrennen, zumal die Mannschaft zuletzt beim 4:0 in Bornim ihre Offensivstärke und Effizienz eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Der klare Auswärtssieg, bei dem die Gäste das Spiel nach der Pause früh entschieden und am Ende sogar in Überzahl agierten, unterstrich einmal mehr die Stabilität in Defensive und Angriff. Nun will das Team seinen Lauf im Heimspiel fortsetzen und gleichzeitig den Druck auf die vorderen Plätze hochhalten. Für den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, der bislang erst vier Punkte einfahren konnte, zählen nur noch Siege. ---

Der Auftritt von Wacker Ströbitz gegen den Tabellenzweiten BSG Stahl Brandenburg verspricht ein hochklassiges Duell zweier Spitzenteams mit unterschiedlichen Stärken. Ströbitz kommt zwar mit einer 2:5-Niederlage beim Primus RSV Eintracht 1949 in diesen Spieltag, zeigte dort aber seine Torgefahr und blieb bis in die Schlussphase offensiv gefährlich. Gerade die Offensivabteilung mit mehreren torgefährlichen Akteuren bleibt ein Pfund, mit dem die Gastgeber gegen jeden Gegner der Liga mithalten können. Auf der anderen Seite reist Stahl Brandenburg mit einem knappen, aber umso wertvolleren 1:0-Erfolg gegen Ahrensfelde an. In einer zähen Partie erzwang Stahl kurz vor Schluss vom Punkt die Entscheidung. Mit der zweitbesten Punkteausbeute der Liga will das Team von Trainer Lars Bauer in Ströbitz nachlegen und den Abstand auf den überlegenen Spitzenreiter zumindest konstant halten ---

Für Bernau ist das Heimspiel gegen Union Fürstenwalde ein richtungsweisendes Duell in der unteren Tabellenhälfte. Zuletzt unterlag das Team auswärts bei Preußen Blankenfelde-Mahlow mit 1:3, hielt die Partie allerdings lange offen und verkürzte nach der Pause per Strafstoß, bevor ein spätes Gegentor alle Hoffnungen auf einen Punkt zunichtemachte. Fürstenwalde kommt nach dem 1:14-Heimdebakel gegen Brandenburger SC Süd 05 mit schwerem Gepäck, aber auch mit der Gelegenheit zur unmittelbaren Wiedergutmachung. Nach frühem Rückstand brach die Mannschaft defensiv völlig ein. Auch der kurze Hoffnungsschimmer durch den eigenen Treffer änderte nichts am klaren Ausgang. Nun geht es darum, die Defensive deutlich zu stabilisieren um im direkten Duell mit einem Tabellennachbarn wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Eine Sieg gegen Bernau könnte den Abstand zum rettenden Ufer auf zwei Zähler verkürzen. ---

Ahrensfelde zeigte zuletzt beim knappen 0:1 bei Stahl Brandenburg, dass die Mannschaft defensiv stabil stehen und auch einem Topteam lange Paroli bieten kann. Über weite Strecken hielt Grün-Weiss die Partie offen und musste sich am Ende nur einem späten Strafstoß beugen. An diese Leistung will das Team nun im Heimspiel anknüpfen um mit einem möglichen Sieg die Abstiegsränge zu verlassen. Der Oranienburger FC Eintracht kommt mit einem 2:5 gegen Falkensee-Finkenkrug nach Ahrensfelde. Früh lag die Mannschaft deutlich zurück und geriet bis kurz nach der Pause sogar mit vier Toren in Rückstand, bevor man danach mit zwei Treffern in der Schlussphase verkürzen konnte. Gerade dieser späte Widerstand trotz klarer Rücklage kann ein Ansatzpunkt für das Auswärtsspiel sein, um sich über intensive Arbeit gegen den Ball neues Selbstvertrauen zu holen und den Negativlauf von zuletzt sechs verlorenen Spielen zu bremsen. ---

Falkensee-Finkenkrug reist mit einem deutlichen 5:2-Erfolg aus Oranienburg in das Heimspiel gegen Bornim und hat damit ein klares Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld gesetzt. Die Mannschaft legte einen Traumstart mit einer schnellen Drei-Tore-Führung hin, baute den Vorsprung kurz nach der Pause weiter aus und brachte die Begegnung trotz zweier Gegentreffer in der Schlussphase souverän über die Zeit. Für Bornim geht es nach dem 0:4 gegen Luckenwalde darum, eine Reaktion zu zeigen und wieder Stabilität zu finden. Die Mannschaft hielt zunächst gut mit, geriet kurz vor der Pause dennoch in Rückstand und konnte auch nach dem Seitenwechsel die zunehmende Überlegenheit des Gegners nicht mehr stoppen, zumal ein Platzverweis in der Schlussphase die Aufgabe zusätzlich erschwerte. In Falkensee wird es entscheidend sein, defensiv konzentriert zu agieren um dem favorisierten Gastgeber ernsthaft Paroli bieten zu können. Eine drohende Niederlage könnte den Blick nach unten noch einmal verschärfen. ---

Der Brandenburger SC Süd 05 geht nach dem furiosen 14:1-Auswärtssieg in Fürstenwalde mit einer wahren Offensiv-Euphorie in das Heimspiel gegen den Spitzenreiter. Diese Demonstration von Offensivkraft und Spielfreude macht Süd 05 zu einem gefährlichen Gegner für jeden Kontrahenten der Liga. Mit RSV Eintracht 1949 reist jedoch das Maß aller Dinge in dieser Saison an, das zuletzt beim 5:2-Heimsieg gegen Wacker Ströbitz erneut seine enorme Offensivqualität zeigte. Nach ausgeglichenem Beginn zog der Tabellenführer noch vor der Pause davon, legte im zweiten Durchgang nach und antwortete auf den späten Gegentreffer postwendend. Genau dieser Prüfstein kommt für Süd 05 zum perfekten Zeitpunkt, um zu beweisen, wie weit das eigene Leistungsvermögen tatsächlich reicht. ---