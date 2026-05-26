Stahl Riesa: Wichtige Zusagen von Abschiebe-Schock überschattet Während Kapitän Paul Kant und Markus Baumann ihre Verträge verlängern, bangt der Sachsenligist um seinen inhaftierten Offensivspieler Princewill Ishmael Chimenem. von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tilo Schneider

Licht und tiefer Schatten liegen bei der BSG Stahl Riesa derzeit ganz nah beieinander. Während die sportliche Leitung im Hintergrund wichtige Weichen für die kommende Spielzeit stellen konnte und zwei Stützen des Mittelfelds langfristig band, sorgt eine dramatische Nachricht abseits des Rasens für tiefe Bestürzung in der gesamten Stahl-Familie.

Große Sorge um Publikumsliebling „Herrmann“ Der Verein erlebte am vergangenen Freitag einen regelrechten Schock: Offensivtalent Princewill Ishmael Chimenem befindet sich in Abschiebehaft. Nach Angaben der BSG droht dem 19-jährigen Nigerianer bereits am kommenden Mittwoch die Rückführung in sein Heimatland. Die persönliche Geschichte des jungen Angreifers hatte in Riesa zuvor für viel Bewunderung gesorgt. Anfang 2025 kam er als Flüchtling nach Deutschland, suchte mutig über Instagram den Kontakt zur BSG und verdiente sich über ein Probetraining einen Platz im Sachsenliga-Kader für die Saison 2025/26. Von den Anhängern liebevoll „Herrmann“ getauft, spielte er sich mit seiner bescheidenen Art und starken Leistungen blitzschnell in die Herzen der Fans. In bisher 19 Pflichtspielen erzielte er sechs Tore – unvergessen bleibt dabei sein emotionaler Last-Minute-Siegtreffer gegen Tanne Thalheim.

„Die Nachricht über seine Inhaftierung trifft uns alle schwer“, erklärte Vorstandsmitglied Sebastian Schwurack sichtlich bewegt. Der Verein sehe es nun als seine Pflicht an, dem jungen Spieler in dieser existenziellen Krise menschlich beizustehen. Wichtiges Signal: Führungsduo bleibt an Bord Trotz der emotionalen Ausnahmesituation laufen die sportlichen Planungen für die Zukunft weiter. Hier vermeldet der Verein zwei wichtige Erfolge für die Stabilität des Kaders.