Stahl Riesa: Wichtige Zusagen von Abschiebe-Schock überschattet

Licht und tiefer Schatten liegen bei der BSG Stahl Riesa derzeit ganz nah beieinander. Während die sportliche Leitung im Hintergrund wichtige Weichen für die kommende Spielzeit stellen konnte und zwei Stützen des Mittelfelds langfristig band, sorgt eine dramatische Nachricht abseits des Rasens für tiefe Bestürzung in der gesamten Stahl-Familie.
Der Verein erlebte am vergangenen Freitag einen regelrechten Schock: Offensivtalent Princewill Ishmael Chimenem befindet sich in Abschiebehaft. Nach Angaben der BSG droht dem 19-jährigen Nigerianer bereits am kommenden Mittwoch die Rückführung in sein Heimatland.
Die persönliche Geschichte des jungen Angreifers hatte in Riesa zuvor für viel Bewunderung gesorgt. Anfang 2025 kam er als Flüchtling nach Deutschland, suchte mutig über Instagram den Kontakt zur BSG und verdiente sich über ein Probetraining einen Platz im Sachsenliga-Kader für die Saison 2025/26. Von den Anhängern liebevoll „Herrmann“ getauft, spielte er sich mit seiner bescheidenen Art und starken Leistungen blitzschnell in die Herzen der Fans. In bisher 19 Pflichtspielen erzielte er sechs Tore – unvergessen bleibt dabei sein emotionaler Last-Minute-Siegtreffer gegen Tanne Thalheim.
„Die Nachricht über seine Inhaftierung trifft uns alle schwer“, erklärte Vorstandsmitglied Sebastian Schwurack sichtlich bewegt. Der Verein sehe es nun als seine Pflicht an, dem jungen Spieler in dieser existenziellen Krise menschlich beizustehen.
Trotz der emotionalen Ausnahmesituation laufen die sportlichen Planungen für die Zukunft weiter. Hier vermeldet der Verein zwei wichtige Erfolge für die Stabilität des Kaders.
Kapitän Paul Kant: Der 30-jährige Mittelfeldmotor, oft nur „Kanter“ genannt, hat sein Arbeitspapier verlängert. Erst im vergangenen Sommer war der erfahrene Leader vom FSV Neusalza-Spremberg zu seiner alten Wirkungsstätte zurückgekehrt. In der laufenden Saison stand er in 21 Partien auf dem Feld und unterstrich mit sechs Treffern seine Torgefährlichkeit im Zentrum.
Markus Baumann: Auch der 25-jährige Linksfuß bleibt den Riesaern erhalten. „Baumi“ wechselte vor der Saison vom FC Einheit Rudolstadt zur BSG und fand sich in seinem Premierenjahr hervorragend zurecht. Mit 20 Einsätzen und einem Saisontor entwickelte er sich im Mittelfeld schnell zu einer festen Größe.
Mit diesen beiden Verlängerungen sichert sich Stahl Riesa wichtige Kontinuität auf den Schlüsselpositionen – auch wenn die Gedanken aller Verantwortlichen in diesen Tagen vor allem bei der ungewissen Zukunft ihres jungen Stürmers liegen dürften.