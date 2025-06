Stahl Brandenburg siegt vor 1150 Zuschauern, irres 7:3 in Eberswalde

Im Freitagabendspiel erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen früh durch Jan-Paul Platte in Führung, der bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte. Falkensee ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und drehte das Spiel noch vor der Pause. Zunächst traf Niklas Geisler in der 22. Minute zum Ausgleich, ehe Lucas Menne nur neun Minuten später in der 31. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste vollendete. Hennigsdorf gab sich jedoch nicht geschlagen. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Jan-Paul Platte, der in der 61. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 ausglich. In der Schlussphase schlugen die Gäste erneut zu: Linus Eick sorgte in der 87. Minute für die erneute Führung, ehe Cedric Burchardi in der Nachspielzeit vom Punkt traf und in der 90.+3 Minute den 4:2-Endstand markierte.