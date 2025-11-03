Stahl Brandenburg II mit 6:2-Torfestival, 1. FC Guben II siegt klar

1. FC Guben II – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 4:0

Ein klarer Heimsieg für den 1. FC Guben II, der vor 70 Zuschauern über die gesamte Spielzeit die Kontrolle behielt. Severin Falk avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner: Er traf in der 21., 28. und 87. Minute. Dazwischen erzielte Nico Hetzel in der 39. Minute das zwischenzeitliche 3:0. Die Gäste fanden offensiv kaum statt und mussten sich einer kompakten und zielstrebigen Gubener Mannschaft geschlagen geben.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:2

Vor 26 Zuschauern sahen die Fans ein abwechslungsreiches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Björn Schneller brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Mustafa Dreiee die Partie mit einem Doppelpack (53., 58.) zugunsten von Ströbitz. Doch Lars Hanuschka traf in der 72. Minute zum 2:2-Endstand. Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst: Magnus Pulm sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte.

LSV Neustadt/Spree – SpG Briesen/Dissen abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

SV Borussia 09 Welzow – SpG Kahren/Laubsdorf 2:4

In einem torreichen Duell legten die Gäste aus Kahren/Laubsdorf einen Traumstart hin. Lucas Seidel traf früh in der 6. Minute, Felix Kroll legte in der 29. Minute nach. Toni Zieger (44.) und Philipp Meyer (48.) glichen für Welzow aus, doch Felix Kroll (53.) brachte die Gäste erneut in Führung. Oskar Wenzke sorgte in der 63. Minute für die Entscheidung zum 4:2-Endstand.

BSV Chemie Tschernitz – SV Fichte Kunersdorf 2:1

Ein spannendes Spiel, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Jan Gulbing brachte Kunersdorf bereits in der 13. Minute in Führung. Doch Tschernitz kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück: Rene Mettke glich in der 80. Minute aus, ehe Kevin Korla in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Ein später Heimerfolg.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – VfB Cottbus 97 3:0

Die Viktoria aus Cottbus zeigte sich in bester Form und siegte souverän. Patrick Matthieu erzielte in der 30. Minute die Führung, Lars Marten Arlt erhöhte in der 50. Minute, ehe Matthieu in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Vor 55 Zuschauern blieb der Heimsieg nie in Gefahr.

FSV Spremberg 1895 – SpG Drebkau/Kausche 2:3

Eine umkämpfte Partie, in der die Gäste zunächst klar vorne lagen. Stephan Faber (21.) und ein Eigentor von Jonas Laucke (35.) stellten früh auf 0:2. Manuel Rehn erhöhte in der 56. Minute auf 3:0. Richard Wickord verkürzte per Doppelschlag (72. und 77., beide Foulelfmeter), doch trotz einer späten Roten Karte gegen Markus Richter (94.) rettete Drebkau/Kausche den knappen Sieg über die Zeit.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Eiche Branitz 4:1

Die Gastgeber dominierten von Beginn an und führten früh durch einen Foulelfmeter von Nico Bartelt (12.). Zwar glich Lennart Seidler (25.) zwischenzeitlich aus, doch noch vor der Pause stellten Marcel Kuba (38.) und Jasem Abod (45.) die Weichen auf Sieg. Danilo Koall setzte in der 56. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Heimsieg der SG Schorbus.