 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Dustin Lindner

Stahl Brandenburg II mit 6:2-Torfestival, 1. FC Guben II siegt klar

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

Verlinkte Inhalte

KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 2:0
Der RSV Eintracht 1949 II sicherte sich mit einer konzentrierten Leistung einen verdienten 2:0-Heimsieg. Noah von Oy brachte die Hausherren in der 32. Minute in Führung. Fabian Gans sorgte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung. Die Gastgeber überzeugten durch Kompaktheit und Effizienz.

SV Germania 90 Berge – SG Geltow 2:3
Vor 48 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und torreiches Spiel. Laszlo Kovacs brachte die SG Geltow mit Treffern in der 38. und 53. Minute mit 2:0 in Front. Germania Berge kämpfte sich durch Noah Klopp (57.) zurück, ehe Pascal Kania in der 89. Minute das 3:1 erzielte. Der Anschlusstreffer von Kevin Lösch (90.) kam zu spät. In der Nachspielzeit sah Lennard Amadou Meyer (92.) Gelb-Rot.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Fortuna Babelsberg II 4:1
Die Gastgeber starteten furios: Lucas Mier traf in der 2. Minute zur frühen Führung. Luigi Indrieri glich in der 9. Minute für Babelsberg aus, doch Devin Krenzlin (33.) brachte den FSV wieder nach vorne. In der Schlussphase sorgte Marc Jankowiak mit einem Doppelpack (73., 88.) für klare Verhältnisse. Eine überzeugende Vorstellung der Heimmannschaft.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – SG Blau-Weiß Pessin 2:0
Die zweite Mannschaft des Werderaner FC Viktoria feierte vor 54 Zuschauern einen souveränen 2:0-Erfolg. Aaron Peter Janeck traf in der 37. Minute zur Führung, und Lukas Hodek machte in der 70. Minute alles klar. Pessin konnte dem druckvollen Spiel der Gastgeber kaum etwas entgegensetzen.

SG Eintracht Friesack – SV Ziesar 31 1:4
Pascal Richter brachte Friesack in der 37. Minute in Führung, doch danach übernahmen die Gäste aus Ziesar das Kommando. Jakob Ohst glich in der 52. Minute aus, ehe Florian Janka mit einem Hattrick (70., 75., 83.) die Partie komplett drehte. Der SV Ziesar überzeugte mit Kaltschnäuzigkeit und starker Schlussphase.

FSV Babelsberg 74 II – SV Kloster Lehnin 2:2
In einem unterhaltsamen Duell trennten sich beide Teams 2:2. Max Stirkat (11.) und André Schulz (17.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Julius Valentin Malow (31.) verkürzte, und Stephan Zenthoefer glich kurz nach der Pause in der 48. Minute aus. Danach hatten beide Mannschaften Chancen, doch es blieb beim Remis.

Bredower SV 47 – SG Michendorf II 0:4
Ein bitterer Nachmittag für den Bredower SV: Neben der 0:4-Heimniederlage mussten die Gastgeber auch zwei Platzverweise hinnehmen. Jonas Hartig traf kurz vor der Pause (45.) zur Gästeführung, ehe Agustin Alejandro del Rio (45.) und später Julian Meyer (59.) Rot sahen. In Überzahl nutzte Michendorf die Räume – John Hermsdorf (76.), John Jugin Rambow (78.) und Robby Hoffmann (80.) sorgten für den klaren Auswärtssieg.

BSG Stahl Brandenburg II – SV Dallgow 47 6:2
Ein echtes Torfestival bot die BSG Stahl Brandenburg II ihren 102 Zuschauern. Romano Mattaj (15.) und Carsten Hantke (26.) trafen zur 2:0-Führung, ehe Ruben Zinnitz (40.) kurz Hoffnung für Dallgow aufkommen ließ. Doch im Gegenzug stellte Leonard Koppe (40.) den alten Abstand wieder her. Nach der Pause sorgten Janno Brunsing (48.) und erneut Koppe (66., 67.) für die Entscheidung. Florian Thamm (89.) erzielte kurz vor Schluss den zweiten Treffer für die Gäste, konnte die klare Niederlage aber nicht verhindern.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 4:0
Ein klarer Heimsieg für den 1. FC Guben II, der vor 70 Zuschauern über die gesamte Spielzeit die Kontrolle behielt. Severin Falk avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner: Er traf in der 21., 28. und 87. Minute. Dazwischen erzielte Nico Hetzel in der 39. Minute das zwischenzeitliche 3:0. Die Gäste fanden offensiv kaum statt und mussten sich einer kompakten und zielstrebigen Gubener Mannschaft geschlagen geben.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:2
Vor 26 Zuschauern sahen die Fans ein abwechslungsreiches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Björn Schneller brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Mustafa Dreiee die Partie mit einem Doppelpack (53., 58.) zugunsten von Ströbitz. Doch Lars Hanuschka traf in der 72. Minute zum 2:2-Endstand. Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst: Magnus Pulm sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte.

LSV Neustadt/Spree – SpG Briesen/Dissen abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

SV Borussia 09 Welzow – SpG Kahren/Laubsdorf 2:4
In einem torreichen Duell legten die Gäste aus Kahren/Laubsdorf einen Traumstart hin. Lucas Seidel traf früh in der 6. Minute, Felix Kroll legte in der 29. Minute nach. Toni Zieger (44.) und Philipp Meyer (48.) glichen für Welzow aus, doch Felix Kroll (53.) brachte die Gäste erneut in Führung. Oskar Wenzke sorgte in der 63. Minute für die Entscheidung zum 4:2-Endstand.

BSV Chemie Tschernitz – SV Fichte Kunersdorf 2:1
Ein spannendes Spiel, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Jan Gulbing brachte Kunersdorf bereits in der 13. Minute in Führung. Doch Tschernitz kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück: Rene Mettke glich in der 80. Minute aus, ehe Kevin Korla in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Ein später Heimerfolg.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – VfB Cottbus 97 3:0
Die Viktoria aus Cottbus zeigte sich in bester Form und siegte souverän. Patrick Matthieu erzielte in der 30. Minute die Führung, Lars Marten Arlt erhöhte in der 50. Minute, ehe Matthieu in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Vor 55 Zuschauern blieb der Heimsieg nie in Gefahr.

FSV Spremberg 1895 – SpG Drebkau/Kausche 2:3
Eine umkämpfte Partie, in der die Gäste zunächst klar vorne lagen. Stephan Faber (21.) und ein Eigentor von Jonas Laucke (35.) stellten früh auf 0:2. Manuel Rehn erhöhte in der 56. Minute auf 3:0. Richard Wickord verkürzte per Doppelschlag (72. und 77., beide Foulelfmeter), doch trotz einer späten Roten Karte gegen Markus Richter (94.) rettete Drebkau/Kausche den knappen Sieg über die Zeit.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Eiche Branitz 4:1
Die Gastgeber dominierten von Beginn an und führten früh durch einen Foulelfmeter von Nico Bartelt (12.). Zwar glich Lennart Seidler (25.) zwischenzeitlich aus, doch noch vor der Pause stellten Marcel Kuba (38.) und Jasem Abod (45.) die Weichen auf Sieg. Danilo Koall setzte in der 56. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Heimsieg der SG Schorbus.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 03.11.2025, 16:00 Uhr
redAutor