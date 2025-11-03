Stahl Brandenburg II mit 6:2-Torfestival, 1. FC Guben II siegt klar

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
RSV Eintracht 1949 II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 2:0
Der RSV Eintracht 1949 II sicherte sich mit einer konzentrierten Leistung einen verdienten 2:0-Heimsieg. Noah von Oy brachte die Hausherren in der 32. Minute in Führung. Fabian Gans sorgte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung. Die Gastgeber überzeugten durch Kompaktheit und Effizienz.
SV Germania 90 Berge – SG Geltow 2:3
Vor 48 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und torreiches Spiel. Laszlo Kovacs brachte die SG Geltow mit Treffern in der 38. und 53. Minute mit 2:0 in Front. Germania Berge kämpfte sich durch Noah Klopp (57.) zurück, ehe Pascal Kania in der 89. Minute das 3:1 erzielte. Der Anschlusstreffer von Kevin Lösch (90.) kam zu spät. In der Nachspielzeit sah Lennard Amadou Meyer (92.) Gelb-Rot.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Fortuna Babelsberg II 4:1
Die Gastgeber starteten furios: Lucas Mier traf in der 2. Minute zur frühen Führung. Luigi Indrieri glich in der 9. Minute für Babelsberg aus, doch Devin Krenzlin (33.) brachte den FSV wieder nach vorne. In der Schlussphase sorgte Marc Jankowiak mit einem Doppelpack (73., 88.) für klare Verhältnisse. Eine überzeugende Vorstellung der Heimmannschaft.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – SG Blau-Weiß Pessin 2:0
Die zweite Mannschaft des Werderaner FC Viktoria feierte vor 54 Zuschauern einen souveränen 2:0-Erfolg. Aaron Peter Janeck traf in der 37. Minute zur Führung, und Lukas Hodek machte in der 70. Minute alles klar. Pessin konnte dem druckvollen Spiel der Gastgeber kaum etwas entgegensetzen.
SG Eintracht Friesack – SV Ziesar 31 1:4
Pascal Richter brachte Friesack in der 37. Minute in Führung, doch danach übernahmen die Gäste aus Ziesar das Kommando. Jakob Ohst glich in der 52. Minute aus, ehe Florian Janka mit einem Hattrick (70., 75., 83.) die Partie komplett drehte. Der SV Ziesar überzeugte mit Kaltschnäuzigkeit und starker Schlussphase.
FSV Babelsberg 74 II – SV Kloster Lehnin 2:2
In einem unterhaltsamen Duell trennten sich beide Teams 2:2. Max Stirkat (11.) und André Schulz (17.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Julius Valentin Malow (31.) verkürzte, und Stephan Zenthoefer glich kurz nach der Pause in der 48. Minute aus. Danach hatten beide Mannschaften Chancen, doch es blieb beim Remis.
Bredower SV 47 – SG Michendorf II 0:4
Ein bitterer Nachmittag für den Bredower SV: Neben der 0:4-Heimniederlage mussten die Gastgeber auch zwei Platzverweise hinnehmen. Jonas Hartig traf kurz vor der Pause (45.) zur Gästeführung, ehe Agustin Alejandro del Rio (45.) und später Julian Meyer (59.) Rot sahen. In Überzahl nutzte Michendorf die Räume – John Hermsdorf (76.), John Jugin Rambow (78.) und Robby Hoffmann (80.) sorgten für den klaren Auswärtssieg.
BSG Stahl Brandenburg II – SV Dallgow 47 6:2
Ein echtes Torfestival bot die BSG Stahl Brandenburg II ihren 102 Zuschauern. Romano Mattaj (15.) und Carsten Hantke (26.) trafen zur 2:0-Führung, ehe Ruben Zinnitz (40.) kurz Hoffnung für Dallgow aufkommen ließ. Doch im Gegenzug stellte Leonard Koppe (40.) den alten Abstand wieder her. Nach der Pause sorgten Janno Brunsing (48.) und erneut Koppe (66., 67.) für die Entscheidung. Florian Thamm (89.) erzielte kurz vor Schluss den zweiten Treffer für die Gäste, konnte die klare Niederlage aber nicht verhindern.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________