Stahl Brandenburg gewinnt Stadtderby – Frankfurt feiert Torfestival

Die heutige Fortsetzung des 8. Spieltags in der Brandenburgliga bot reichlich Spannung. Stahl Brandenburg setzte sich im Topspiel und Stadtderby gegen den Brandenburger SC Süd durch, der 1. FC Frankfurt traf gleich sechsmal und Schöneiche.

Fürstenwalde sorgte am Freitagabend für eine Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Alexander Mikulin besiegte den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin mit 2:1. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: In der 7. Minute traf Hysen Muca zur frühen 1:0-Führung. Neuruppin und geriet nach einer halben Stunde in Unterzahl, als Petro Dolhov in der 31. Minute die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit kam der Spitzenreiter nach dem Seitenwechsel zurück ins Spiel. Cashion Andrew London erzielte in der 51. Minute den Ausgleich zum 1:1. Doch Fürstenwalde blieb mutig und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Treffer. Wieder war es Hysen Muca, der in der 89. Minute zum 2:1 traf und seiner Mannschaft den Heimsieg sicherte. ---

Der Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen meldete sich nach dem deutlichen Rückschlag in Schöneiche eindrucksvoll zurück. Vor 110 Zuschauern brachte Moses Chuks Njoku die Mannschaft von Trainer Thorsten Beck in der 21. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Petershagen/Eggersdorf durch Tom Worm in der 62. Minute zum Ausgleich. Doch Ingmar Thede Rosenboldt entschied die Partie mit zwei Treffern in der 71. und 90.+2 Minute zugunsten der Hausherren. ---

Im mitreißenden Derby vor beeindruckender Kulisse von 4703 Zuschauern setzte sich Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg durch und rückte auf Platz zwei der Tabelle vor. Benjamin Nwatu erzielte bereits in der 16. Minute den entscheidenden Treffer. Das Spiel war hart umkämpft: In der 25. Minute sah Ibraima Cante von Stahl die Rote Karte, doch auch Süd verlor in der 67. Minute Matheus Tosta Cesario durch Platzverweis. Stahl brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. BSG-Trainer Robert Pocrnic durfte sich über den sechsten Saisonsieg freuen. ---

Ein deutlicher Heimsieg für den 1. FC Frankfurt: Die Mannschaft von Trainer Sascha Kloß dominierte von Beginn an und setzte sich klar durch. Danny Mank eröffnete in der 9. Minute, Lennox Liebner erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause traf Lukas Bianchini in der 46. Minute für Altlüdersdorf zum 2:1-Anschluss, doch danach spielte nur noch Frankfurt. Lennox Liebner erzielte in der 53. Minute seinen zweiten Treffer, Marcel Georgi erhöhte in der 61. Minute auf 4:1. Steven Scharlei traf in der 64. Minute, ehe Jakub Mizerski in der 84. Minute den 6:1-Endstand markierte. ---

---

Der SV Germania 90 Schöneiche feierte auswärts den dritten Saisonsieg und bestätigte den Aufwärtstrend eindrucksvoll. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Moritz Markowski die Gastgeber von Trainer Marcel Burwig in der 52. Minute in Führung. Doch danach übernahm Schöneiche das Kommando. Florian Schulte glich in der 57. Minute per Foulelfmeter aus, Aaron Marcel Weber drehte das Spiel mit Treffern in der 71. und 90.+2 Minute. In der Nachspielzeit setzte Richard Bergmann in der 90.+3 Minute den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Mit einem umkämpften, aber torlosen Unentschieden trennten sich Ahrensfelde und Bernau. Beide Mannschaften standen defensiv stabil, fanden jedoch offensiv kaum Mittel. Ahrensfelde sammelte den neunten Punkt der Saison. Bernau steht nach dem Remis mit zehn Punkten im gesicherten Mittelfeld. ---