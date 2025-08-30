Stahl Brandenburg ballert sich an die Spitze, Brandenburger SC Süd top

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Der 2. Spieltag der Brandenburgliga bot packende Partien, klare Siege und dramatische Wendungen. Stahl Brandenburg setzte ein Ausrufezeichen, während der Brandenburger SC Süd 05 und der MSV Neuruppin ebenfalls makellos blieben.

Ein torreiches Duell in Blankenfelde-Mahlow sah die Gäste aus von Brandenburg Süd als klarer Sieger. Adrian Hinrichs brachte die Hausherren bereits in der 1. Minute in Führung. Michel Klemz glich in der 8. Minute aus. Nach dem erneuten Führungstreffer von Niclas Hafsi in der 51. Minute schaltete der BSC Süd einen Gang höher: Patrick Richter traf in der 77., 78. und 83. Minute gleich dreifach, ehe Tim Dethloff in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand markierte. ---

Vor 200 Zuschauern zeigte Frankfurt eine abgeklärte Leistung. Marcel Georgi traf in der 38. Minute zur Führung, Kieran Czech erhöhte in der 69. Minute. Ahrensfelde fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren und bleibt weiter punktlos. ---

In Sachsenhausen entwickelte sich ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Willi Luca Retzlaff brachte die Gäste in der 18. Minute in Front, ehe Lion Renner in der 49. Minute ausglich. Nach der Gelb-Roten Karte für Patrick Zidane Djiogou in der 41. Minute mussten die Gäste lange in Unterzahl spielen. Trotzdem erzielte Toni Hager in der 77. Minute den erneuten Führungstreffer. Doch Timo Hirschle rettete den Gastgebern mit seinem späten Ausgleich in der 88. Minute einen Punkt. ---

Fürstenwalde bleibt nach zwei Spielen punktlos. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Raif Yaman in der 50. Minute für die Gäste. Dennis Paul glich in der 61. Minute aus, bevor Maximilian Frenz in der 86. Minute den späten Siegtreffer für Petershagen/Eggersdorf erzielte. Die Rote Karte für Leon Winkelmann in der 84. Minute schwächte Union in der entscheidenden Phase zusätzlich. ---

Die TSG Einheit Bernau durfte sich über einen hart erkämpften Heimsieg freuen. Tom Gericke traf kurz vor der Pause in der 41. Minute. Nach dem Ausgleich durch Alexander Möhl in der 63. Minute drängten die Hausherren weiter nach vorne. In der Nachspielzeit sorgten Magomed Gayrbekov in der 90.+3 Minute und Artur Sajfutdinov in der 90.+5 Minute für den umjubelten Sieg. Für Werder endete das Spiel bitter mit einer Roten Karte für Tobias Lietz in der 91. Minute. ---

Der MSV 1919 Neuruppin ließ vor heimischer Kulisse keine Zweifel aufkommen. Ginel Roland Alfred Ronde traf bereits in der 7. Minute, ehe Kevin Anderson Moreira Godinho in der 10. Minute auf 2:0 stellte. Kwasi Boateng verkürzte in der 15. Minute per Foulelfmeter. Doch Felipe da Silva Felix sorgte in der 39. Minute für den alten Abstand, bevor Kostiantyn Hramatik in der 75. Minute den Endstand herstellte. ---

Eine torlose, aber intensive Begegnung gab es in Altlüdersdorf. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken und verpassten es, ihre Chancen zu nutzen. So mussten sich beide Seiten am Ende mit einem Punkt zufriedengeben. ---