Stahl baut Tabellenführung aus, SV Falkensee-Finkenkrug trumpft auf

Der 27. Spieltag der Landesliga Nord hatte es in sich: Im Topspiel setzte sich der SV Falkensee-Finkenkrug mit einem späten Elfmetertor beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf durch. Spitzenreiter Stahl Brandenburg ließ bei Schlusslicht Blau-Gelb Falkensee nichts anbrennen. Außerdem begeisterte Bornim mit einem 7:4 gegen Schönow.

Vor 343 Zuschauern lieferte Alt Ruppin eine starke Vorstellung ab. Hugo Bloch eröffnete in der 27. Minute mit dem 1:0 und brachte die Hausherren in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Nino Purrmann in der 48. Minute auf 2:0 und sorgte früh für einen wichtigen Puffer. Neustadt steckte nicht auf und kam durch Lukas Japs in der 67. Minute auf 2:1 heran, doch Alt Ruppin antwortete. Erneut war es Nino Purrmann, der in der 82. Minute zum entscheidenden 3:1 traf und damit seinen Doppelpack perfekt machte.

---

In Eberswalde bekamen die Zuschauer ein wildes Auf und Ab geboten. Jan Geis brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, doch Glienicke drehte das Spiel binnen einer Minute durch einen Doppelschlag von Justin Hippe in der 39. und 40. Minute. Nach der Pause erhöhte Mattis Raschke in der 50. Minute auf 3:1 – scheinbar die Vorentscheidung. Doch Eberswalde kämpfte sich erneut heran. Jan Geis verkürzte in der 62. Minute auf 2:3. Dominic Wolter stellte mit dem 4:2 in der 72. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Krystian Mariusz Peda mit dem 3:4 in der 83. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Doch ein letzter Ausgleich blieb den Gastgebern verwehrt. ---

Der Tabellenführer BSG Stahl Brandenburg zeigte sich beim Vorletzten souverän. Sebastian Hoyer eröffnete in der 17. Minute, Benjamin Nwatu erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff traf erneut Sebastian Hoyer (46.), bevor Diego Lima De Mello in der 86. Minute den 4:0-Endstand markierte. Mit nun 69 Treffern stellt Stahl weiterhin die gefährlichste Offensive der Liga. ---

Tobias Völkel brachte Hennigsdorf kurz nach der Pause in Führung (47.), Jan-Paul Platte legte in der 74. Minute das 2:0 nach. Schwedt schöpfte durch den Anschlusstreffer von Manuel Fuchs (80.) noch einmal Hoffnung, doch Steven Nowark entschied die Partie in der 88. Minute endgültig. ---

In einem kaum zu fassenden Torfestival lag Schönow nach nur 14 Minuten durch einen Doppelpack von Hein-Peter Splett (2., 5.) und einen Treffer von Felix Seidel (14.) mit 0:3 in Führung. Doch Bornim startete ein atemberaubendes Comeback: Robert Campen traf dreifach (58., 67., 82.), dazwischen Moctar Nsangou Njoya (71.), Enrico Freitag (84.), Dmytro Kucher (88.) und Eric König (90.+1). Auch ein drittes Tor von Hein-Peter Splett (85.) konnte das 7:4-Spektakel nicht verhindern. ---

Zepernick unterstrich seine Heimstärke gegen das Schlusslicht aus Templin. Luca Grabarek traf früh (14.), Paul Maurer verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 (52.), Rodrigo De Jesus Mendes machte in der 82. Minute alles klar. ---

Der VfB Trebbin meldete sich mit einer bärenstarken Leistung im Abstiegskampf zurück. Mann des Tages war Othniel Ronald Kenfack, der gleich drei Treffer erzielte (8., 36., 90.+3). Paul Göring steuerte das zwischenzeitliche 3:0 bei (61.). Mit dem Sieg kommt Trebbin auf 21 Punkte und wahrt die Hoffnung auf den Klassenerhalt. ---