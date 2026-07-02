Staffelwechsel: Düsseldorfer Fußballer müssen umdenken

Gewohnheitstiere werden zusammengezuckt sein, als sie die Gruppeneinteilung der Landesligen für die Saison 2026/2027 gesehen haben. Denn für die Düsseldorfer Teams ändert sich einiges. Sie wurden nicht wie gewohnt der Staffel 1 zugeordnet, sondern sind in der kommenden Spielzeit Bestandteil der Staffel 2.
Dort befinden sich einige vertraute Konkurrenten um den SC Kapellen, DV Solingen oder die DJK Neuss-Gnadental, mit den Klubs aus dem Essener Kreis, aber auch eine Reihe „neuer“ Herausforderungen. Unterraths neuer Trainer Niklas Leven betrachtete die Gruppeneinteilung relativ nüchtern. „Ich schätze die Essener Teams als sehr stark ein, tue mich aber schwer mit einem Vergleich der beiden Gruppen. Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen und gut aus den Startlöchern zu kommen“, sagte der Coach der SG Unterrath.
Auf den ersten Blick scheinen die SGU, der FC Kosova und Aufsteiger TSV Eller 04 allerdings gut davon gekommen zu sein. Denn mit dem VfB Homberg, 1.FC Kleve und dem SV Biemenhorst kicken gleich drei Oberliga-Absteiger in Gruppe 1, wobei vor allem Homberg und Kleve den direkten Wiederaufstieg ins Visier nehmen dürften.
Ein Team, das wie Solingen-Wald in der abgelaufenen Spielzeit wie erwartet durch die Liga spaziert, findet man in Gruppe 2 nicht vor, wenn gleich vor allen Dingen die Reserve von Rot-Weiss Essen als Neuling die Blicke auf sich zieht. Mit zahlreichen Ex-Regionalligaspielern wie Marcel Platzek, Kevin Grund oder Timo Brauer darf RWE nicht als normaler Aufsteiger eingestuft werden.
Realistisch betrachtet wird das Rennen um die Aufstiegsplätze aber auch im kommenden Spieljahr wieder ohne die Beteiligung aus dem Kreis über die Bühne gehen.
Das sieht in der Bezirksliga ganz anders aus. Denn in Gruppe 1 haben die Düsseldorfer Klubs auf den ersten Blick nicht nur quantitativ die Nase vorne. Im Kräftemessen mit den Klubs aus dem Neuss-Grevenbroicher Raum scheinen die DJK Sparta Bilk, die SG Benrath-Hassels oder auch Turu 80 stärker einzuschätzen sein als die Klubs aus dem benachbarten Kreis.
„Ich bin sehr zufrieden mit der Gruppe. Die Düsseldorfer Teams sind alle beisammen, die Wege nach Neuss sind für mich, der dort wohnt, auch kurz. Und dass der ASV Mettmann diesmal in Gruppe 2 zugeteilt wurde, macht mich ehrlich gesagt auch nicht traurig. Er hat schon ganz gut aufgerüstet“, sagt Turus neuer Trainer Daniel Rey. Das einzige Team aus dem hiesigen Kreis 1, das nicht in Gruppe 1 zugeteilt wurde, ist Landesliga-Absteiger VfB 03 Hilden II, der ebenfalls in Gruppe 2 geschoben wurde.
Die Landesliga Gruppe 2: SG Unterrath, FC Kosova Düsseldorf, TSV Eller, DV Solingen, TSV Solingen-Aufderhöhe, SSV Bergisch Born, SV Solingen 08/10, SC Velbert, SC Kapellen-Erft, DJK Neuss-Gnadental, ESC Rellinghausen, FC Kray, DJK BW Mintard, SF Niederwenigern, SC Werden-Heidhausen, DJK SF Katernberg, DJK Adler Union Frintrop, RW Essen II.
Die Bezirksliga Gruppe 1: Turu 80, DJK Sparta Bilk, DSC 99, Lohausener SV, TV Kalkum-Wittlaer, Ratingen 04/19 II, SG Benrath-Hassels, SV Hösel, SC Unterbach, MSV Düsseldorf, TSV Bayer Dormagen, 1. FC Grevenbroich-Süd, SVG Neuss-Weissenberg, SV Uedesheim, VdS Nievenheim, SV Germania Grefrath, BV Wevelinghoven, DJK Novesia Neuss.