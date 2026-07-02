Staffelwechsel: Düsseldorfer Fußballer müssen umdenken

Dort befinden sich einige vertraute Konkurrenten um den SC Kapellen, DV Solingen oder die DJK Neuss-Gnadental, mit den Klubs aus dem Essener Kreis, aber auch eine Reihe „neuer“ Herausforderungen. Unterraths neuer Trainer Niklas Leven betrachtete die Gruppeneinteilung relativ nüchtern. „Ich schätze die Essener Teams als sehr stark ein, tue mich aber schwer mit einem Vergleich der beiden Gruppen. Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen und gut aus den Startlöchern zu kommen“, sagte der Coach der SG Unterrath.

Auf den ersten Blick scheinen die SGU, der FC Kosova und Aufsteiger TSV Eller 04 allerdings gut davon gekommen zu sein. Denn mit dem VfB Homberg, 1.FC Kleve und dem SV Biemenhorst kicken gleich drei Oberliga-Absteiger in Gruppe 1, wobei vor allem Homberg und Kleve den direkten Wiederaufstieg ins Visier nehmen dürften. Ein Team, das wie Solingen-Wald in der abgelaufenen Spielzeit wie erwartet durch die Liga spaziert, findet man in Gruppe 2 nicht vor, wenn gleich vor allen Dingen die Reserve von Rot-Weiss Essen als Neuling die Blicke auf sich zieht. Mit zahlreichen Ex-Regionalligaspielern wie Marcel Platzek, Kevin Grund oder Timo Brauer darf RWE nicht als normaler Aufsteiger eingestuft werden.