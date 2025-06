Staffelübergabe: Sandro Nicosia folgt auf Gerd Franzke

Beim SSV Berzdorf steht ein bedeutender Umbruch an: Nach über einer Dekade unermüdlichen Engagements verabschiedet sich Gerd Franzke in den wohlverdienten Fußball-Ruhestand. Franzke prägte über viele Jahre hinweg eine ganze Ära in der Damenabteilung – mit Leidenschaft, Fachkompetenz und großer Menschlichkeit. Der gesamte Verein bedankt sich herzlich für seine herausragende Arbeit und seinen bleibenden Fußabdruck im Verein.

Mit der Staffelstabübergabe an Peter Kerp, den neuen sportlichen Leiter der Damen, beginnt nun ein neues Kapitel. Kerp ist seit vielen Jahren mit den Strukturen der Damenabteilung bestens vertraut und weiß genau, worauf es ankommt. Er bringt frischen Wind, eine klare Vision und viel Herzblut mit, um gemeinsam mit dem neuen Trainerteam neue Impulse zu setzen.