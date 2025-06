Staffeltage - Zugänge in der Landesliga und Bezirksliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Willkommen Anes Martinovic! Mit Anes Martinovic begrüßen wir einen weiteren talentierten Spieler in unseren Reihen. Anes bringt Tempo, Technik und Spielverständnis mit – Qualitäten, die perfekt zu unserer Spielphilosophie passen. Er hat in den letzten Jahren kontinuierlich überzeugt und ist nun bereit, den nächsten Schritt bei uns zu machen. Wir sind gespannt auf seinen Weg im Trikot des FC Blaubeuren und freuen uns, ihn in unserem Team zu haben!

Sportvorstand Bülent Aksakal: "Bei Anes fällt es mir schwer zu sagen, dass er ein neuer Transfer ist. Anes ist gefühlt seit Anfang der letzten Saison ein Teil dieser Mannschaft. Mit Nermin als Schwager bei uns und Nermina, seine Lebenspartnerin und Jugendleiterin bei uns im Verein, war Anes in jeder seiner freien Zeit, wo er nicht selber beim SV Pappelau-Beiningen gespielt hat bei uns auf den Spielen. Er hat mich bereits im Blautopfpokal vor der Saison 24/25 beeindruckt. Körperlich robust, seine Schnelligkeit beim Antritt und seine Torgefahr machen ihn zu einem interessanten Spieler. Ich freue mich sehr, dass er sich entschieden hat seinen nächsten Schritt bei uns in der Landesliga zu machen." Herzlich willkommen, Anes!