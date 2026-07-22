Staffeltage und Zugänge bei zwei Kreisligisten

– Foto: Frank Riedinger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ein kleiner Reminder zum Staffeltag der aktiven Mannschaften Herren/Frauen im Bezirk Enz/Murr am Freitag, 24.07.2026 ab 19 Uhr beim SKV Eglosheim.

Bezirksliga Enz/Murr Herren und Frauen

Kreisliga A1 mit den darunter liegenden Kreisligen B1, B2 und B3

Kreisliga A2 mit den darunter liegenden Kreisligen B4 und B5

Kreisliga A3 mit den darunter liegenden Kreisligen B6, B7 und B8

Teilnahme ist erwünscht.

Einladung zum Staffeltag am Freitag, 24.07.2026 um 19:00 Uhr in Vereinshalle des SKV Eglosheim, Tammer Str. 30, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

wie bereits auf den letztjährigen Staffeltagen kommuniziert, findet für díe Bezirksliga, sowie die

Kreisligen A1, A2 und A3, mit jeweiligem Unterbau, ein gemeinsamer Staffeltag statt. Neu hinzugekommen ist auch noch die Bezirksliga der Frauen.

Die Tagesordnung lautet:

1. Berichte der Staffelleiter (im Anhang) und Aussprache

2. Entlastung der Staffelleiter

3. Neuwahl der Staffelleiter

4. Wahl des Staffeltagortes 2027

5. Referate

6. Verschiedenes

Interessenten für die Ausrichtung des nächsten Staffeltages möchten sich bitte vor

Versammlungsbeginn bei mir melden. Auch in diesem Jahr wird der Sponsor des wfv, die Brauerei Erdinger, mit flüssigen Präsenten für die teilnehmenden Vereine am Start sein.

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KTSV Hößlinswart

Der KTSV Hößlinswart verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall mit Baran İnceoğlu. Der 21-jährige Abwehrspieler wechselt vom Türkischen SC Murrhardt nach Hößlinswart und soll ab der kommenden Saison die Defensive ergänzen. Zuvor sammelte İnceoğlu Erfahrungen beim MTV Stuttgart und beim FC Esslingen. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er über viele Jahre bei der TSG Backnang. Mit Defensivstärke, Zweikampfhärte und Ehrgeiz soll der Neuzugang der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und seinen nächsten Schritt im Aktivenbereich bei seinem neuen Verein gehen.

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SV Wurmlingen

Der SV Wurmlingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern mit Samuele Jäger. Der Linksverteidiger spielte in der Jugend in Möhringen und war zuletzt im Aktivenbereich für den SV Geisingen im Einsatz. Jäger soll die Defensive mit seinem Spielverständnis unterstützen und bringt zudem eine gute Technik sowie Ruhe am Ball mit. Aufgrund eines Kreuzbandrisses befindet sich der Neuzugang derzeit noch in der Rehabilitation. Zur Rückrunde soll er wieder eingreifen und künftig für die erste Mannschaft des SV Wurmlingen auflaufen.

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