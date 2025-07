Staffeltage und Pokalauslosung

Herrenstaffeltag

In diesem Jahr wird für alle Herrenstaffeln des Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern ein gemeinsamer Staffeltag durchgeführt.

Termin: Samstag, 19. Juli 2025 um 9:30 Uhr in der Gemeinde & Mehrzeckhalle, Dorfstr. 55 in 78591 Durchhausen ein. Ausrichter des Staffeltages ist der SV Durchhausen.

Vorgesehen ist folgende Tagesordnung (vorbehaltlich evtl. Änderungen)

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Bezirksspielleiter

2. Grußworte

a.) des ausrichtenden Vereins

b.) des Bürgermeisters der Gemeinde Durchhausen

c.) des Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch

3. Kooperationspartner AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg

Preisverleihung Torschützenkönige und Fair-Play-Preise

4. Berichte und Aussprache über die Verbandsrunde 2024/2025

a.) Kurzbericht des Bezirksspielleiters zum Spielbetrieb im Bezirk

b.) Fragen an die Staffelleiter

4. Entlastungen und Neuwahlen

a.) Staffelleiter

5. Neues und Interessantes aus wfv und Bezirk

a.) Informationen zum Spielbetrieb, u.a. Auf- und Abstiegsregelung 2025/26

b.) aktueller Status Spielsystem:

c.) Vorstellung der Regeländerungen

6. Allgemeine Kurzbesprechung Rahmenterminkalender und Terminlisten (keine konkreten

Terminabsprachen!)

7. Verschiedenes, Anfragen, Anträge

Die Berichte der Staffelleiter zur Saison 2024/2025 haben Sie direkt von den Staffelleitern über das wfv-Postfach erhalten. Diese Berichte werden am Staffeltag nicht extra vorgetragen, liegen aber zur Einsicht aus.

Es wird erwartet, dass von jedem Verein zumindest ein entscheidungsbefugter Vertreter beim Staffeltag anwesend ist.

Wichtige Informationen zu den Terminlisten / Spielpläne:

Die vorläufigen Terminlisten werden voraussichtlich am 11. Juli 2025 über das elektronische Postfach verteilt. Verlegungen können Sie mit dem Gegner abstimmen und bis spätestens 31.07.2025 beantragen bzw. bestätigen lassen. Bitte beachten Sie, dass verlegte Spiele „zeitnah“, d.h. in der Regel in der Woche vor oder nach dem ursprünglichen Termin erfolgen müssen. Verlegungsanfragen werden auch in diesem Jahr ausschließlich über das Verlegungsmodul des DFBnet akzeptiert.

Hierzu hat die Verlegungsanfrage vom Antragsteller zu erfolgen, der Gegner kann diese Anfrage bestätigen (oder ablehnen). Liegt die Bestätigung beider Vereine vor, entscheidet der Staffelleiter, ob er der Verlegung zustimmt oder nicht. Nochmals zur Erinnerung. Spielverlegungen auf Samstags werden nicht genehmigt solange der Spielplan des Jugendspielbetriebes nicht veröffentlicht sind. Erst dann nach abschließender Prüfung werden Verlegungen auf Samstag möglicherweise genehmigt. Ausnahmen sind Großveranstaltungen/Jubiläum welches pro Verein evtl. 1 x pro Saison vorkommt.

Änderung Genehmigungsverfahren

Spielverlegungen vorläufiger Spielplan 25/26

Bisher war das Genehmigungsverfahren so das Vereine im Zeitraum nach Veröffentlichung des vorläufigen Spielplanes Anträge auf Verlegungen stellen konnten und so einvernehmlich Terminverschiebungen untereinander vereinbaren konnten.

Änderung ab 01.07.2025. Bei Vereinen, die auf Verlegungsanträge eines anderen Vereines wochenlang nicht reagieren, werden wir zukünftig den Antrag als Zugestimmt werten und somit nicht die Vereine bestrafen, die sich mit dem Spielplan auseinandersetzen und gewisse Terminverschiebungen benötigen.

Ausnahme: Anträge, die 10 Tage vor Ablauf der Frist (Inkrafttreten des endgültigen Spielplanes) erst eingestellt werden und nicht bearbeitet werden, werden weiterhin als abgelehnt gewertet.

Jugendstaffeltag

Am Freitag, 18. Juli 2025 um 19.00 Uhr findet der Staffeltag sämtlicher Jugendstaffeln für das Spieljahr 2024/2025

in der Gemeinde & Mehrzeckhalle, Dorfstraße 55 in 78591 Durchhausen (Ausrichter des Staffeltags ist der SV Durchhausen) statt.

Zu dieser Veranstaltung möchte ich hiermit alle Jugendleiter/innen mit ihren Trainern und Betreuern, sowie alle Bezirksmitarbeiter und Jugendstaffelleiter recht herzlich einladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Grußworte

3. Bericht der Bezirksjugendleiterin

4. Bericht der Spielleiterin der Jugend

5. Berichte der Jugendstaffelleiter

6. Bericht Jugendsportgericht

7. Bericht Schiedsrichtereinteiler

8. Aussprache zu den Berichten

9. Entlastung der Staffelleiter

10. Neuwahlen Staffelleiter

11. Anträge

12. Talentsuche und –förderung

13. Fairplay

14. Verschiedenes